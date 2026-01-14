본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰]박정규 교수 "韓 자율주행, 테슬라 뒤만 바짝 쫓아가도 성공"

우수연기자

입력2026.01.14 07:00

시계아이콘01분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

KAIST 기술경영전문대학원 겸직교수 인터뷰
테슬라 E2E 방식 적극 차용해야…현실적 대안
中 '무리 전략'으로 산업 학습 속도 높여
전환기, HW·SW 진영 불협화음은 정상
'스마트카 패권 전쟁' 서적 출간

"현대차가 자율주행에서 테슬라 뒤만 바짝 쫓아가도 성공입니다. 후발주자의 이점은 지름길로 갈 수 있다는 데 있습니다. 우리는 테슬라 방식, 즉 엔드투엔드(E2E·End-to-End)를 따라가야 합니다."


지난 12일 아시아경제와의 인터뷰에서 박정규 KAIST 기술경영전문대학원 겸직교수(사진)는 이같이 강조했다. 박 교수는 현대자동차와 LG전자 연구소에서 자동차·제조 현장을 두루 경험한 전문가로, 업계 변화를 신기술 경쟁이 아닌 제품 아키텍처와 조직·개발 방식의 전환이라는 관점에서 분석해왔다. 최근에는 '스마트카 패권전쟁'이란 책을 펴내며 소프트웨어중심차량(SDV)와 인공지능(AI)이 재편하는 미래 모빌리티 경쟁 구도를 조망했다.


[인터뷰]박정규 교수 "韓 자율주행, 테슬라 뒤만 바짝 쫓아가도 성공" 박정규 카이스트 기술경영전문대학원 교수가 12일 서울 강남구 현대모터스튜디오서울에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자
AD
후발주자의 이점, 지름길로 간다

박 교수는 AI 발전 속도가 예상보다 훨씬 빨라지면서 자동차 산업 역시 중대한 전환점에 들어섰다고 진단했다. 그는 한국 자율주행 업계가 이제는 테슬라식 E2E 방식을 적극적으로 받아들여야 할 시점이라고 강조했다. 박 교수는 "시행착오를 이미 겪은 테슬라의 방식을 빠르게 따라가는 것이 현실적인 선택일 수 있다"며 "현대차가 2023년 전후로 E2E 방식으로 전환한 것 자체만으로도 방향성 측면에서는 의미가 있다"고 말했다.


현재 자율주행 기술은 크게 룰베이스(Rule-based) 방식과 E2E 방식으로 나뉜다. 룰베이스는 사람이 주행 규칙을 세밀하게 정의하는 접근으로 안전성이 높지만 고가 센서 의존도가 크고 시스템이 복잡해진다는 한계가 있다. 반면 E2E는 데이터를 학습해 인공지능이 스스로 판단하는 방식이다. 과정 설명은 어렵지만 복잡한 실제 도로 환경에 대한 적응력은 높다. 박 교수는 "센서 수를 늘린다고 자율주행이 완성되는 단계는 지났다"며 "이제는 차량의 '지능'을 끌어올리는 방향으로 가야 한다"고 지적했다.


박 교수는 테슬라 추격 전략의 근거로 중국 자율주행 기업의 빠른 성장을 들었다. 그는 "니오, 리오토, 모멘타 등 IT 창업자가 이끄는 중국 기업들은 테슬라 방식을 신속히 모방하며 경쟁력을 확보했다"며 이를 중국 스마트카 기술 성장의 '무리 전략(Swarm Strategy)'으로 설명했다.


다수의 기업이 동시에 실험과 도전을 반복하고 성과가 확인된 방식을 빠르게 모방·확산하면서 산업 전체의 학습 속도를 높이는 개념이다. 박 교수는 "우리가 중국의 부상을 제대로 읽지 못한 데에는 상대를 과소평가한 측면도 있다"며 "이제는 냉정하게 분석하고 배워야 할 부분을 따져볼 시점"이라고 말했다.


[인터뷰]박정규 교수 "韓 자율주행, 테슬라 뒤만 바짝 쫓아가도 성공" 박정규 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수가 12일 서울 강남구 현대모터스튜디오서울에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자
자율주행 전환기, 불협화음은 정상

전통 완성차 업체에서 나타나는 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW), 컴퓨터공학과 기계공학 간의 세계관 충돌에 대해 박 교수는 오히려 긍정적인 평가를 내렸다. 그는 "기계공학 기반이 강한 완성차 업체가 SDV로 전환하는 과정에서 불협화음이 발생하는 것은 자연스러운 수순"이라며 "지나치게 부정적으로 볼 필요는 없다"고 말했다. 이어 "제품이 실제 시장에 나오기 시작하면 조율의 접점이 생기고, 합의점을 찾아갈 것"이라고 덧붙였다.


박 교수는 SDV 시대 자동차 개발을 여러 단계의 기술 레이어를 쌓아가는 과정으로 설명했다. 전기차·하이브리드 등 동력계를 담당하는 지상의 영역, 클라우드와 가상공간에서 작동하는 상공의 영역, 그리고 이를 연결하는 저공의 영역으로 나뉜다는 것이다. 특히 저공의 영역은 차량용 운영체제(OS)와 인터페이스를 맡아 물리적 세계와 가상 세계를 잇는 역할을 한다. 여기에 최근에는 AI가 상위 레이어로 더해지며, 각 레이어의 데이터를 학습해 차량의 판단과 기능을 고도화하는 역할을 맡고 있다는 설명이다.


박 교수는 미국·중국의 스마트카 기업들이 IT 창업자의 주도로 위에서 아래로 내려오는 방식의 개발을 통해 성과를 낸 반면, 한국은 지상의 제조 기반 위에서 상공으로 올라가는 구조를 만들어야 하기에 둘 사이에 간극이 클 수밖에 없다고 진단했다. 그는 "레거시 업체로서 현대차가 이 같은 통합 구조를 구축해낸다면 새로운 혁신 모델이 될 것"이라고 말했다.


그는 한국 자율주행 업계의 구조적 한계로 SW 인력을 외부 인력으로 인식하는 관행을 지적했다. 박 교수는 미국과 일본 간 SW 산업 경쟁력 격차 역시 SW 인력 내재화 여부에서 비롯됐다고 설명했다. 일본 정보처리추진기구(IPA)의 'DX 백서 2023'에 따르면 SW 인력을 정규직으로 내부 고용한 비율은 미국이 65%인 반면, 일본은 26%에 그쳤다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박 교수는 "SW 인력을 기업 내부로 품지 않으면 SDV와 자율주행 분야에서 주도적인 혁신을 기대하기 어렵다"며 "SDV를 이끄는 미국과 중국 기업 다수가 자동차 경험이 없는 인물들의 주도로 성장했다는 점을 주목할 필요가 있다"고 강조했다.


[인터뷰]박정규 교수 "韓 자율주행, 테슬라 뒤만 바짝 쫓아가도 성공"



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기