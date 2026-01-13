강원도의회 석회석특위, 시멘트 산업 현장 시찰…강원특별법 특례 반영 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도의회 석회석특위, 동해·삼척·강릉 시멘트 현장 방문

강원특별자치도의회 석회석 광산지역 지속가능발전 특별위원회는 지난 12일부터 13일까지 동해 쌍용씨앤이·삼척 삼표시멘트·강릉 한라시멘트 등 시멘트 산업 및 광산지역 현장을 방문해 석회석 자원을 기반으로 한 광산지역의 지속가능한 발전 방향과 지역 상생 방안을 점검했다.

이번 시찰은 전국 석회석 생산량 7791만4000t 가운데 71%에 해당하는 5530만3000t이 강원도에서 생산되고 있음에도, 산업 구조 변화 속에서 광산지역이 점차 쇠락하고 있는 구조적 한계를 직접 확인하고 이에 대한 새로운 전환 방향을 모색하기 위해 추진됐다.

위원회는 현장 점검과 함께 연간 십수만 명이 찾는 관광지로 탈바꿈한 동해 무릉별유천지를 방문해 석회석 폐광지를 관광·문화 자원으로 재생한 복구 사례를 살폈다. 이를 통해 폐광지가 단순한 복구 대상을 넘어 지역의 새로운 성장 자산으로 전환될 수 있음을 확인하고, 향후 광산지역 개발 정책에 있어 의미 있는 참고 모델이 될 수 있다는 데 공감대를 형성했다.

아울러 특별위원회는 그동안 의정활동을 통해 석회석 폐광지역 지원을 위한 강원특별법 특례 조항 반영 필요성을 지속적으로 제기해 왔으나, 아직까지 제도화로 이어지지 못한 점에 대해 아쉬움을 나타냈다. 위원회는 앞으로도 폐광과 산업 전환으로 침체된 광산지역의 재도약을 위해 특례 반영을 지속적으로 촉구해 나갈 계획이다.





최재석 위원장은 "광산지역의 전환은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "무릉별유천지 사례를 참고해 광산지역이 지역 성장의 새로운 동력이 될 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

