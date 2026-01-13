"7년 전부터 엔비디아 갖고 있었다"…놀라운 수익률 고백한 여가수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채리나, 주식투자 800% 수익률 근황 화제

그룹 룰라 출신 채리나(47)가 엔비디아 투자로 800% 수익률을 올렸다고 밝혀 화제다.

채리나는 12일 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들' 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 새해 목표로 "제가 가지고 있는 주식이 많이 올랐으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

채리나가 엔비디아 투자로 800% 수익률을 올렸다고 밝히고 있다. 유튜브 채널 ‘골 때리는 그녀들’ 캡처

이에 제작진이 "이미 많이 올랐다"고 하자, 채리나는 "이미 많이 오르긴 했지만"이라며 "제가 엔비디아를 7년 전부터 갖고 있었다. 수익률 800%"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 제작진은 "편집하다가 부러워서 울었다"는 농담 섞인 자막을 더하기도 했다.

채리나가 엔비디아 투자를 시작한 7년 전인 2019년경 엔비디아 주식은 약 33달러 정도였다. 엔비디아 주가는 2023년 약 200%, 2024년 100% 올랐는데, 지난해에도 31% 급등하며 현재 글로벌 시총 1위를 기록하고 있다.

최근 주식시장의 '불장'이 이어지면서 연예인들의 수익률도 화제를 모으고 있다. 대표적인 '재테크 고수'로 알려진 배우 전원주(86)는 하이닉스가 SK그룹에 인수되기 전인 2011년 2만원대에 주식을 사며 장기 투자로 높은 수익을 올린 것으로 알려졌다. 그는 과거 500만원으로 투자를 시작해 수익률이 600%에 달한다고 밝힌 바 있다.





방송인 장예원. 장예원 인스타그램

아나운서 출신 방송인 장예원도 최근 SK하이닉스 수익률이 323.53%에 달한다고 공개해 화제를 모았다. 다만 그는 "동생과 경제채널 방송 중 미션으로 1주만 골랐다"며 "그때 고른 주식이 효자가 될 줄 알았더라면, 1주만 사지 않았을 텐데"라며 아쉬운 마음을 드러냈다. 이 밖에도 방송인 김구라는 앞서 지난해 10월 삼성전자 주식으로 100%가량의 수익을 올렸다고 밝힌 바 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

