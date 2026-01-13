'골든글로브 효과' 안효섭, 지미 팰런 이어 '투데이 쇼' 출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케데헌' 흥행 업고 美 안방 공략

AD

배우 안효섭이 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 글로벌 흥행에 힘입어 미국 주류 방송계의 러브콜을 받고 있다.

소속사 더프레젠트컴퍼니는 안효섭이 12일(현지시간) 미국 NBC 간판 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연한 데 이어, 13일 NBC 대표 모닝쇼 '투데이 쇼(TODAY Show)'를 통해 현지 시청자들을 만난다고 밝혔다.

'투데이 쇼' 출연은 남다른 의미를 갖는다. 1952년부터 미국의 아침을 여는 NBC의 최장수 뉴스 프로그램이자 시청률 1위의 간판 쇼이기 때문이다. 단순한 연예 홍보를 넘어 정치·사회·문화를 아우르는 막강한 영향력을 지녀, 글로벌 스타들이 거쳐 가는 필수 관문으로 통한다. 안효섭은 이 자리에서 K콘텐츠의 매력과 작품 비하인드 스토리를 전하며 미국 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍을 예정이다.

이 같은 행보는 그가 목소리 주연을 맡은 '케데헌'의 눈부신 성과 덕분이다. 지난 11일 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 최우수 장편 애니메이션 작품상과 주제가상(골든)을 휩쓸며 2관왕에 올랐다.





AD

안효섭은 극 중 악령을 사냥하는 아이돌 그룹 '사자 보이즈'의 리더 진우 역을 맡아 유창한 영어 더빙 연기를 선보였다. K팝이라는 한국적 요소와 판타지 액션을 결합한 캐릭터에 생명력을 불어넣으며, 연기력과 언어 능력을 겸비한 '글로벌 아이콘'으로서 가능성을 입증했다는 평가다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>