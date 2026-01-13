오산시, 경기도종합체육대회 상징물 디자인 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 오산시는 오는 2027~2028년 경기도종합체육대회의 공식 상징물 디자인을 확정·공개했다.

이번에 시가 공개한 상징물 디자인은 엠블럼과 마스코트, 슬로건 등 등이다.

엠블럼은 오산시의 초성인 'ㅇ'과 'ㅅ'을 기본 모티브로 삼아 '흐름과 역동'을 시각적으로 구현했다. 곡선과 직선이 조화를 이루는 구조를 통해 스포츠의 도약과 에너지, 앞으로 나아가는 움직임을 표현했다. 엠블럼은 경기도종합체육대회를 비롯해 경기도생활체육대축전, 경기도장애인체육대회, 경기도장애인생활체육대축전 등 4개 대회를 하나의 디자인 언어로 묶는 통합 아이덴티티로 활용된다.

마스코트는 시를 대표하는 캐릭터 '까산이'를 스포츠 콘셉트로 재해석했다. 친근한 이미지를 유지하면서도 역동적인 동작과 표정을 더해 체육대회의 현장성과 활력을 강조했으며, 비장애인·장애인 종목별 응용형과 시설물·행사용 응용형 등 다양한 활용이 가능하도록 설계됐다.

시는 이번 상징물 확정을 계기로 대회 분위기 조성과 홍보를 단계적으로 확대할 계획이다. 시는 홍보 영상과 경기장 시설물, 안내 사인, 기념품, 공식 인쇄물 등에 순차적으로 상징물을 적용해 도내 31개 시·군 선수단과 방문객에게 '스포츠로 하나 되는 오산'의 이미지를 각인시킨다는 방침이다.





이권재 오산시장은 "이번 상징물은 대회의 가치와 오산시의 도시 비전을 함께 담아낸 결과물"이라며 "체계적인 디자인 매뉴얼을 기반으로 대회의 완성도를 높이고, 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 체육 축제가 되도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

