金총리 "사이비·이단, 척결해야 할 사회악…통일교·신천지 철저 수사"

김민석 국무총리는 13일 "사이비·이단은 척결해야 할 사회악(惡)"이라며 "통일교, 신천지 등에 대한 철저한 합동 수사와 함께 모든 부처가 각각의 영역에서 사이비 이단의 폐해 근절 방안을 모색하라"고 주문했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 새해 처음으로 국무회의를 주재하고 사이비·이단 단체를 겨냥해 "이대로 두면 심각한 국가적 피해가 될 것"이라고 했다. 이어 "정교(정치+종교) 유착의 부정·불법으로 국정 농단이 거론됐고, 해외에서도 각종 범죄와 불법에 연루돼 국격 파괴 공격이 됐다"며 근절 필요성을 거듭 강조했다. 이재명 대통령도 전날 청와대에서 만난 불교·기독교·천주교 등 7대 종단 지도자의 '사이비·이단 해산 요청'에 공감을 표한 만큼 정부 차원의 대응에 속도가 붙을 전망이다.
한편 김 총리는 집권 2년 차인 올해부터 기존 부처 장관들로 구성된 국무위원 외에 각부 외청장까지 국무회의에 참석하도록 확대할 방침이라고 밝혔다. 외청은 부처 소관이면서 예산·인사권이 분리된 중앙행정기관으로, 경찰청·검찰청·소방청·국세청 등 19개 청이 해당한다. 김 총리는 "명실상부한 '집단지성의 장'으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
