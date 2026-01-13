책 읽는 도시 양산, 지난해 94만8000여권 도서 대출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양산시립도서관 8개관 대출권수, 전년대비 8200여권 증가



독서진흥시책 효과 입증, 경남도 공공도서관 대출순위 1위

커피보다 먼저 책을 집어 든 도시. 2025년 양산시민은 얼마나 책을 읽었을까?

경남 양산시립도서관 8개관(중앙·웅상·서창·윤현진·삼산·상북·영어·어린이영어)의 대출 권수를 집계해 본 결과, 총 94만 8291권으로 2024년 94만 55권에 비해 8200권가량 도서 대출량이 늘어 양산시립도서관의 독서진흥시책이 효과를 발휘하고 있음을 입증했다.

특히 양산시립중앙도서관은 경남도 공공도서관(지자체) 대출순위 1위를 다년간 유지하고 있어, 책 읽는 도시 양산으로 가는 견인차 역할을 톡톡히 하고 있다.

양산시립도서관에서 2025년 한해 제일 인기 있었던 도서 1위는 2025년 양산시 올해의 책으로 선정된 김응숙 작가의 '몸짓'이 차지했다. 2∼4위는 한강 작가의 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다', 5∼6위는 김호연 작가의 '불편한 편의점', '불편한 편의점2'로, 베스트셀러 도서가 최다 대출 도서 순위 상위권에 올랐다.

쟁쟁한 도서들 가운데 김응숙 작가의 '몸짓'이 대출 1위를 기록한 것은 전 시민이 올해의 책을 함께 읽고, 공통의 문화적 체험을 통해 '책으로 하나 되는 양산'을 만들자는 소기의 목적을 성공적으로 달성했다고 볼 수 있어 그 의미가 깊다.





양산시립도서관은 올해도 시민을 위한 다양한 독서진흥시책을 통해 시민들의 독서문화조성에 힘써 책 읽는 도시 양산으로 자리매김할 계획이다.

양산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

