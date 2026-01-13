맞손 잡은 장동혁·이준석 "김병기 공천헌금 의혹 특검법 공동 발의"

통일교 특검·대장동 진상규명도 공동 대응



장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 김병기 전 더불어민주당 원내대표와 강선우 의원 공천 헌금 수수 의혹에 대한 경찰 수사가 미진할 경우 특검법을 공동 발의하기로 했다.

13일 장 대표와 이 대표는 국회에서 만나 이 같은 내용을 논의했다. 이와 함께 통일교의 정치권 지원 의혹에 대한 특검과 대장동 항소 포기 진상 규명을 함께 추진하기로 했다. 이 대표는 공천 헌금·통일교 특검과 대장동 진상 규명을 제안하며 "대장동 일당의 마지막 1원까지 환수해 국민 품으로 돌려드리는 날까지, 부정한 정치자금을 수수한 자들이 합당한 수사와 처벌을 받을 때까지 싸우겠다"고 했다. 장 대표는 "민주당은 살아있는 권력에 대한 특검에는 눈을 감고 죽은 권력에 대한 특검만 추진하고 있다"고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)과 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다. 2026.1.13 김현민 기자

특히 양당은 민주당 공천 헌금 의혹에 대한 특검 필요성에 공감대를 나타냈다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 회동 후 기자들과 만나 "지금도 실시간으로 증거가 인멸되고 있어 구속수사를 포함한 강제 수사를 강력히 촉구한다"며 "수사가 미진한 경우 공동 특검법을 발의할 예정"이라고 했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 "(단식 등) 어떤 수단으로 할지를 논의했다"며 "야당으로서 강력히 규탄해야 하는 부분이라 필요하면 추가 회동도 계속할 것"이라고 했다.





이번 회동은 이 대표가 야 3당 대표 연석회담을 제안한 뒤 장 대표가 이를 수용하면서 성사됐다. 조국 조국혁신당 대표는 제안을 거절하면서 회동에 불참했다. 이 대표는 "이대로 간다면 조국혁신당은 민주당 종속 정당이 될 수밖에 없다"고 했다. 장 대표도 "야당이 야당 역할을 제대로 하지 못한다면 스스로 국민을 배신하는 것"이라고 압박했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

