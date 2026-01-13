한우부터 와인까지 미식·품격 담았다…특급호텔 설 선물세트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데호텔·조선호텔 상품 구성

유료멤버십·김치세트 등 구매 가능

특급호텔이 고유의 미식 노하우와 프리미엄 가치를 엄선한 설 선물세트 판매에 나섰다.

13일 관련 업계에 따르면 롯데호텔앤리조트는 호텔 유료 멤버십 상품을 마련했다. 시그니엘 서울과 부산, 롯데호텔 서울과 월드 등 국내 총 7개 체인 호텔의 피트니스와 사우나 이용 혜택이 포함된 '트레비클럽 액티비엘(TREVI CLUB Activiel)'이다.

롯데호텔 LA갈비. 롯데호텔앤리조트 제공

신선한 국내산 재료와 호텔 셰프의 노하우를 담아 완성한 롯데호텔 김치도 있다. 또 부드러운 육질과 롯데호텔만의 양념으로 완성한 '롯데호텔 프라임 LA갈비'를 비롯해, 250년 전통의 스위스 향료 기업과 협업해 개발한 롯데호텔앤리조트의 욕실 어메니티 등을 만나볼 수 있다.

지역 특산물도 엄선했다. 울산 특산물 '정자 돌미역', 제주 연안에서 어획한 '은갈치'와 '옥돔', 섶장의 노하우와 법성포의 자연 조건이 어우러진 '영광 법성포 굴비' 등은 산지의 품질을 그대로 담아낸 선물세트다.

이 밖에 주류에서는 한정판 위스키와 롯데호텔앤리조트의 호텔 와인 전문가 그룹 '엘솜(L.SOMM)'이 추천하는 와인을 준비했다. 설 선물세트는 롯데호텔 서울·월드·울산·부산·제주 델리카한스와 시그니엘 서울·부산의 패스트리 살롱에서 구매할 수 있다. 오는 25일까지 사전 판매 기간 동안 500만원 이상 구매 시 15% 할인 혜택을 제공한다. 정식 판매는 26일부터 다음 달 18일까지다.

조선호텔 김치 설 선물세트. 조선호텔앤리조트 제공

조선호텔앤리조트도 셰프와 호텔리어가 엄선한 총 100여종의 다양한 카테고리의 상품들로 구성된 선물세트를 준비했다. 10만원대 실속형 상품부터 프리미엄 고급형까지 다양한 구성을 갖춰 선택의 폭을 넓혔다.

명절 대표 선물 한우는 10만원대 온라인 전용 상품부터 150만원 프리미엄 세트까지 라인업을 갖췄다. 대표 상품으로는 '한우 정성 세트', '명품 한우 스테이크 세트', 명품 한우 시그니처 NO.9 세트' 등이 있다.

수산 선물 세트로는 천일염으로 섶간해 정성을 담은 '법성포 영광 굴비', 제주 해역에서 수확한 '제주 진 은갈치'와 '제주 선 건옥돔' 등 바다의 신선함을 담은 상품들을 가격대와 용량에 따라 다양하게 구성했다. 또 신선한 식재료에 조선호텔 셰프의 비법을 담은 레시피로 완성한 '조선호텔 전복장'과 '조선호텔 간장게장'도 선물용으로 구매할 수 있다.

프리미엄 김치로 인기를 얻는 '조선호텔 김치 세트'도 있다. 배추김치와 파김치, 오이소박이, 나박김치, 알타리 김치 등 구성이 다양하다. 와인은 조선호텔앤리조트 소믈리에가 엄선한 '에드아르 들로네 피닉스 부르고뉴 샤도네이'와 '샤토 오 퐁테 생떼밀레옹 그랑크뤼'를 비롯해 프랑스 명가가 빚은 '샤또 뚜르 데 장드르 물랭 데 담', '샤또 뒤 세드르' 등 애호가를 위한 특별한 선물도 준비됐다.





오는 25일까지 조선호텔앤리조트 공식 온라인몰 '조선 테이스트 앤 스타일'과 SSG닷컴 등 온라인 채널에서 진행하는 사전 판매를 이용하면 최대 8% 할인 혜택을 받을 수 있다. 26일부터는 신세계백화점 본점, 강남점 등 신세계백화점 주요 점포 7점에서도 선물세트를 만나볼 수 있다.





