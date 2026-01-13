팅크웨어, 전후방 FHD 블랙박스 ‘아이나비 FXD9000’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전후방 FHD 해상도·전방 170도 와이드 화각

넓고 선명한 영상 제공

팅크웨어는 전후방 FHD 해상도와 전방 170도 와이드 화각을 지원하는 온라인 전용 블랙박스 '아이나비 FXD9000'을 출시한다고 13일 밝혔다.

'아이나비 FXD9000'은 기존 '아이나비 FXD8500'의 후속 모델이다. 전후방 FHD 화질과 전방 170도 광각 렌즈를 적용해 차선 변경, 교차로 주행 등 다양한 도로 환경에서도 넓고 정확한 영상 기록이 가능하다.

AD

또한 '메모리 절약 모드'를 통해 영상 파일 용량을 효율적으로 관리해 저장 시간을 늘릴 수 있다. 전방 및 주차 녹화를 지원하는 '나이트 비전' 기능은 야간이나 저조도 환경에서 보다 선명한 영상을 제공한다.

3.5인치 풀 터치 LCD 디스플레이를 탑재해 녹화 영상을 직관적으로 확인할 수 있는 것도 장점이다. 저전압 자동 종료 및 자동 고온 차단 기능은 차량 배터리를 보호한다.





AD

이 제품은 실시간 통신 서비스인 '아이나비 커넥티드 스탠다드 플러스'도 지원한다. 해당 서비스는 ▲주차 중 충격 발생 시 실시간 알림 ▲운행 기록 데이터 제공 ▲차량 소모품 교체 주기 안내 ▲주행 중 사고 발생 시 긴급 SOS 알림 등 운전자 안전과 차량 관리를 돕는 기능으로 구성돼 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>