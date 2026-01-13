메타, 트럼프 1기 출신 사장 임명…트럼프 "훌륭한 선택"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페이스북 운영사 메타플랫폼이 도널드 트럼프 1기 행정부 출신 인사를 사장으로 영입했다.

12일(현지시간) 메타는 트럼프 1기 행정부 국가안보 부보좌관 출신인 디나 파월 매코믹을 신임 사장 겸 부회장으로 선임했다고 밝혔다.

디나 파월 매코믹 신임 메타 사장(왼쪽). 로이터연합뉴스

AD

매코믹 신임 사장은 컴퓨팅·인프라팀과 협력해 투자 전략을 수립하고 새로운 전략적 파트너십 구축을 주도하는 역할을 하게 된다. 메타는 이사회 일원이었던 매코믹이 그간 '최첨단 AI'와 '개인용 초지능' 전략을 추진하는 과정에 깊이 개입했다고 밝혔다.

메타의 사업 전반을 아우르는 사장직은 이번에 신설된 것이다. 매코믹 사장은 마크 저커버그 최고경영자(CEO)에게 직접 보고하게 된다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

매코믹 사장은 데이비드 매코믹 상원의원(공화·펜실베이니아주)의 아내로 트럼프 1기 행정부 때인 2017~2018년 국가안보 부보좌관을, 조지 W. 부시 행정부에선 국무부 차관보를 역임했다. 이에 앞서 투자은행 골드만삭스에서 16년간 재직하며 파트너 자리에 올랐다.

저커버그 CEO는 이번 선임 배경에 대해 "디나는 글로벌 금융 최상위 경험과 전 세계적 인맥을 바탕으로 메타의 다음 성장 단계를 관리하는 독보적인 적임자"라고 설명했다.

메타가 매코믹 사장을 선임한 것은 트럼프 행정부와의 관계를 강화하려는 움직임으로 풀이된다. 저커버그 CEO는 트럼프 대통령 취임식을 앞두고 직접 마러라고 자택을 방문하는 등 코드 맞추기에 공을 들였다.

메타는 트럼프 대통령의 당선 직후인 작년 1월부터 트럼프 대통령 측근으로 꼽히는 데이나 화이트 UFC CEO를 이사로 임명하고, 부시 행정부 출신인 조엘 캐플런을 사장으로 승진시켰다. 또 '다양성·형평성·포용성'(DEI) 정책을 종료했다. 지난 6일에는 트럼프 1기 행정부에서 미국 무역대표부 부대표를 지낸 C.J. 머호니를 최고법률책임자(CLO)로 영입하기도 했다.

트럼프 대통령은 매코믹 사장의 선임에 긍정적인 반응을 보였다. 그는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "마크 Z(저커버그)의 훌륭한 선택"이라며 "매코믹은 강인함과 탁월함으로 트럼프 행정부에 이바지한 뛰어나고 재능있는 인물"이라고 말했다.





AD

로이터 통신은 매코믹이 과거 메타의 최고운영책임자(COO)였던 셰릴 샌드버그를 연상시킨다고 평가했다. 샌드버그는 재임 기간 중 민주당과 깊은 유대를 활용해 규제 등을 헤쳐 나갔다. 매코믹도 이와 비슷한 역할을 할 것으로 관측된다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>