bar_progress

경남교육감 보수·중도 단일화 연대 "불참자, 경선 지연 말고 즉각 복귀하라"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.12 22:57

명예훼손 및 허위사실 법적 대응 예고도

오는 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에서 경남교육감 보수·중도 진영 단일 후보를 내기 위한 추진 과정에 연신 파열음이 나는 가운데 단일화 연대가 경선 불참자에게 즉각 복귀를 촉구하고 나섰다.


경남교육감 보수·중도 진영 후보 단일화 연대는 12일 경남교육청 정문 앞에서 기자회견을 열고 일부 출마예정자가 제기한 논란에 대해 정면으로 반박하며 2차 경선 논의에 불참 의사를 밝힌 이들에게 단일화 과정 즉각 동참을 요구했다.


단일화 연대는 "1차 여론조사 불공정 논란과 결과 비공표 약속 파기 주장은 허위사실이자 억지 주장"이라며 "단일화를 지연시키고 흠집 내는 명예훼손 및 허위사실 유포에 대해 법적 대응도 불사하며 강경 대응하겠다"고 강조했다.


연대는 지난 1차 여론조사 후 김상권 전 경남교육감 교육국장과 김영곤 전 교육부 차관보가 명분 부족과 상황의 불투명함을 각각 들며 최종 단일화 시기를 당초 합의된 1월 8일과 9일에서 1월 말로 합의했고 최근 다시 3월로 미루자고 요구한다고 전했다.


그러면서 "이는 오직 본인이 원하는 시점까지 단일화 경선을 지연시키려는 셈법"이라고 비판했다.


"단일화 확약서에 서명하며 다진 연대의식과 연대의 후보 단일화 추진에 적극적으로 동참한다는 초심을 저버린 매우 안타까운 현실"이라고도 했다.


경남교육감 보수·중도 단일화 연대 관계자들이 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장(가장 왼쪽),권순기 전 경상국립대 총장(가장 오른쪽)과 함께 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자
일부 단일화 참여자가 제기한 1차 여론조사 불공정성에 대해서는 "참가자 전원이 동의한 대로 표본 수 1000명 이상을 대상으로 공정하게 진행했다"고 반박했다.


이어 "보수·중도 성향 응답자 확보 과정에서 발생한 A 여론조사업체 1014명, B 여론조사업체 951명은 통계적으로 발생 가능한 범위에 있으며 이에 대해 출마예정자들도 사전동의했음이 녹취로 남아있다"고 설명했다.


1차 여론조사 결과를 공표하지 않기로 했으나 이를 어겼다는 주장에 대해서는 "내부 자료를 유출한 임원에 대해서는 제명 조처했다"며 "가상번호를 사용한 여론조사는 선거관리위원회 규정상 꼭 공표해야 한다는 걸 모든 출마예정자에게 알렸다"고 했다.


"다만 현장에서 순위와 지지율을 모르게 해 달란 요청을 받아들여 연대가 현장 공표를 하지 않았는데도 이를 문제 삼는 건 심각한 명예훼손"이라고 지적했다.


연대는 "권순기 전 경상국립대 총장과 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장의 단일화 경선 참여를 환영한다"면서 "연대는 확약서의 합의된 원칙을 준수하고 공정한 절차와 투명한 과정 공개로 신뢰받는 단일화를 완수하겠다"라고 말했다.


또 "2차 경선 논의에 불참한 출마예정자는 단일화 과정에 즉각 복귀하라"며 "330만 도민이 지켜보고 있다. 선공후사의 각오로 단일화 확약서의 초심으로 돌아와 대화의 장에 적극적으로 동참해 달라"고 촉구했다.


권순기 전 경상국립대 총장과 최병헌 전 경남교육청 학교정책국장도 단일화 파행에 우려를 표하며 단일화에 합의한 모든 출마예정자의 동참을 호소했다.


최병헌 전 경남교육청 교육정책국장(가장 왼쪽부터), 김영곤 전 교육부 차관보, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 권순기 전 경상국립대 총장이 보수·중도 경남교육감 후보 단일화 1차 경선을 통과했다. 보수·중도 경남교육감 후보 단일화 연대 제공

앞서 단일화 연대는 지난해 12월 10~11일 경남지역 만 18세 이상 남녀를 대상으로 1차 여론조사를 진행해, 권순기 전 경상국립대 총장, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보, 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장 등 4명을 2차 여론조사 대상자로 압축했다.


고배를 마신 권진택 전 경남과학기술대 총장, 김승오 전 청와대 교육행정관, 최해범 전 국립창원대 총장은 1차 여론조사 과정에서 조사기관별 표본 기준 미달을 주장하며 불공정성을 제기했다.


1차를 통과한 김상권 전 경남교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보는 1차 여론조사 지지율 결과를 연대 측 관계자가 유출했다며 재발 방지 대책을 마련할 때까지 단일화 연대 주관 일정에 불참하겠다고 했다.


8명의 출마예정자에 포함됐던 이군현 전 국회의원은 공개 토론 없는 여론조사를 통한 단일화 방식에 반대하며 1차 여론조사에 참여하지 않았다.


단일화 연대는 오는 19일 토론회와 28~29일 2차 여론조사를 예정대로 진행해 30일 최종 후보를 확정할 방침이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

