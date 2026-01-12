'4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장중·종가 사상 최고치 경신

코스닥도 상승 마감

12일 코스피는 기관 매수세에 힘입어 4620선을 돌파하며 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다. 코스닥도 강보합권에서 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.84% 오른 4624.79에 거래를 마쳤다. 전장보다 1.17% 뛴 4639.89로 출발한 지수는 장중 한때 4652.54까지 치솟으며 장중 사상 최고치도 갈아치웠다. 오후 들어 상승분을 반납해 하락 전환하기도 했으나, 장 후반 다시 상승 폭을 키워 7거래일 연속 상승 마감에 성공했다.

기관이 홀로 2089억원을 사들이며 상승장을 주도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 1001억원, 3512억원을 팔아 치웠다.

업종별로는 건설이 8.49% 올라 가장 높은 상승률을 보였다. 메타가 원전 기업들과 대규모 공급계약을 체결했다는 소식에 국내 원전 관련주인 현대건설이 20%대 상승한 영향이다. 금속(3.35%) 기계·장비(3.28%) 운송·창고(3.06%) 비금속(2.97%) 전기·가스(2.87%) 등도 강세로 마감했다. 제약(-0.96%) 부동산(-0.47%) 섬유·의류(-0.17%) 보험(-0.13%) 등은 하락했다.

반도체 '투톱' 삼성전자와 SK하이닉스는 상승 출발했으나, 단기 급등 부담과 삼성전자 실적 효과 소멸 등으로 숨 고르기에 들어갔다. 삼성전자는 0.14% 빠지며 13만8800원으로 마감했고, SK하이닉스는 0.67% 올라 74만9000원으로 거래를 마쳤다. 이 밖에 시가총액 상위 종목 가운데 LG에너지솔루션(4.41%) 현대차(0.27%) 두산에너빌리티(4.63%) 등이 상승 마감했다. 반면 삼성바이오로직스(-1.01%) HD현대중공업(-0.82%) 한화에어로스페이스(-0.16%) SK스퀘어(-0.70%) 등은 하락 마감했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.20% 오른 949.81에 마감했다. 지수는 전장보다 0.06% 뛴 948.48로 출발한 뒤 상승 폭을 키워 장중 한때 957.37까지 치솟기도 했다.

개인이 996억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했고, 외국인과 기관은 각각 75억원, 686억원을 내다 팔았다.

업종별로는 금융(3.82%) 금속(3.74%) 운송장비·부품(3.09%) 비금속(3.05%) 전기·전자(2.58%) 섬유·의류(1.71%) 등의 순으로 상승 폭이 높았다. 반면 일반서비스(-3.43%) 통신(-1.08%) 제약(-0.86%) 유통(-0.45%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 종목들의 희비는 엇갈렸다. 에코프로비엠(6.62%) 에코프로(6.59%) 등 이차전지주를 포함해 HLB(7.71%) 삼천당제약(5.68%)이 올랐지만, 알테오젠(-6.95%) 에이비엘바이오(-1.47%) 레인보우로보틱스(-0.22% ) 리가켐바이오(-2.59%) 코오롱티슈진(-0.95%) 펩트론(-4.51%) 등은 내림세를 보였다.





임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "내일 미국 12월 소비자물가지수(CPI) 발표와 한일 정상회담이 예정된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란, 베네수엘라, 쿠바, 그린란드 등 지정학적 이슈에 대해 강경 발언을 이어가고 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 수사 개시 등 불확실성 요소도 있어 주목할 필요가 있다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

