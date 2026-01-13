본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"미래 아닌 현실"‥엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지'

백종민테크 스페셜리스트

입력2026.01.13 07:44

시계아이콘01분 53초 소요
언어변환 뉴스듣기

조 팔루스카 커먼웰스 퓨전 시스템 CMO 인터뷰
CES 2026 깜짝 스타 기업
"핵융합은 30년 뒤 아닌, 당장(Here and Now)의 현실"
항공모함 들어 올리는 초전도 자석 기술로 2027년 에너지 생산 목표
"한국과도 협력 논의"

"미래 아닌 현실"‥엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지' 조 팔루스카 커먼웰스 퓨전 시스템(CFS) 최고마케팅책임자가 CES 2026에 전시된 고온초전체 자석 앞에서 포즈를 취하고 있다. 이 자석은 1억도의 온도에서 핵융합을 이끌어내 발전할 수 있는 기반이다. 사진=백종민 테크스페셜리스트
AD

피지컬 AI로 점철된 CES 2026현장에서는 에너지 관련 기업들의 경쟁이 치열했다. AI에 필요한 전력을 확보해야 하기 때문이다. 그중에서도 가장 눈에 띈 기업은 핵융합 스타트업 '커먼웰스 퓨전 시스템즈(Commonwealth Fusion Systems, 이하 CFS)'이다.


매사추세츠공과대학(MIT)에서 분사한 CFS는 1억도의 '인공태양'을 작동시켜 오염원이 없는 청정 에너지를 만드는 핵융합의 실현이 눈앞에 다가와 있음을 예고했다.


젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지멘스의 키노트 무대에 깜짝 등장해 "AI와 물리적 세계의 결합이 산업 혁명을 이끌고 있다"고 역설하며, 그 가장 혁신적인 사례로 CFS를 지목했다. 젠슨 황은 자신의 키노트 현장에서도 CFS의 핵심 실험로인 '스파크(SPARC)'를 구현한 디지털 트윈 영상이 등장했다.


◇"항공모함 들어 올리는 자석이 게임 체인저"=조 팔루스카(Joe Paluska) CFS 최고마케팅책임자(CMO)는 지난 8일(현지시간) CES 2026 전시장에서 아시아경제와 만나 인터븋하며 "핵융합은 더 이상 30년 뒤의 미래가 아니다. 바로 지금, 여기(Here and Now)에 와 있다"며 자신감을 드러냈다.


팔루스카 CMO는 인터뷰 시작과 함께 부스에 전시된 은색 테이프 형태의 물체를 가리켰다. 멀리서도 쉽게 눈에 띄는 이 물체는 CFS의 핵심 기술인 고온 초전도(HTS) 자석이다. 팔루스카 CMO는 "과거 IBM이 초전도체를 발견했을 때가 모래알 수준이었다면 우리 팀은 테이프 형태로 확장하는 데 성공했다"며 "이 자석은 MRI 장비보다 10배 이상 강력한 20테슬라의 자기장을 형성한다. 이는 이론상 항공모함을 들어 올릴 수 있는 힘"이라고 설명했다. 전시된 자석에도 '세계에서 가장 강력한 핵융합 자석'이라는 문구가 쓰여 있었다.


루스가 CMO에 따르면 프랑스에 설치된 국제핵융합실험로(ITER)는 자석을 거의 절대영도인 영하 268도까지 냉각해야 하지만 CFS는 약 영하 200도면 구현할 수 있다. ITER에 비해 작지만 강한 자석을 사용하는 게 CFS 방식의 특징이다.


CFS는 이 강력한 자석을 이용해 1억도에 달하는 초고온 플라즈마를 가두는 '자기장 가둠(Magnetic Confinement)' 방식을 사용한다. 팔루스카 CMO는 "우리의 방식은 상용 발전에 최적화되어 있다"며 "핵융합 과정에서 나온 열에너지를 '용융염 블랭킷(Molten Salt Blanket)'으로 포집해 증기 터빈을 돌려 전기를 생산하게 된다"고 발전 원리를 밝혔다.


◇구글·엔비디아·지멘스와 동맹‥'디지털 트윈'으로 개발 기간 단축=이번 CES 2026에서 CFS는 엔비디아(NVIDIA), 지멘스(Siemens)와의 파트너십을 공식 발표하며 이목을 끌었다. 이 협업은 핵융합이 현실 세계로 다가오게 한 '열쇠'다. 팔루스카 CMO는 "AI와 디지털 트윈은 핵융합 개발의 필수적인 동반자"라고 강조했다.


"구글 딥마인드(DeepMind)가 AI로 플라즈마 내부의 움직임을 시뮬레이션하는 '코파일럿' 역할을 한다면, 엔비디아와 지멘스는 발전소 전체를 가상 공간에 똑같이 구현하는 '버추얼 플랜트(Virtual Plant)'를 담당한다. 수년이 걸릴 물리적 실험을 가상 공간에서 단 몇 주 만에 최적화할 수 있게 됐다." 엔비디아는 이 회사에 투자도 했다.


CFS는 메사추세츠 주 데븐스에 건설 중인 실증용 핵융합장치인 스파크(SPARC)에서 2027년에 투입된 에너지보다 생산된 에너지가 많은 '순에너지(Net Energy)' 달성을 목표로 하고 있다. '정말 가능하냐'는 질문에 팔루스카 CMO는 "전 세계 과학계가 우리의 논문을 검증했고, 계획대로 실현 가능하다는 것을 확인해주었다"며 자신했다. 스파크 이후에는 2030년 초 상용로 아크(ARC) 가동이 목표다.


그는 "이미 구글과 버지니아주 리치먼드 인근에 건설될 첫 상용 발전소의 전력 50%를 공급하는 전력구매계약을 체결했다"며 "단순한 MOU가 아닌 150페이지 분량의 실제 계약"이라고 강조했다. 이탈리아 에너지 기업 ENI 역시 구매 의사를 밝힌 상태라고 덧붙였다.


◇ "한국과도 긴밀히 협력"=팔루스카 CMO는 핵융합의 비전에 대해 이렇게 설명했다. "화석 연료보다 에너지 밀도가 1000만 배 높은 것이 핵융합이다. 작은 물병 하나에 들어있는 수소 동위원소만으로, 당신이 평생 사용할 모든 에너지를 공급할 수 있다. 이것이 우리가 꿈꾸는 가장 저렴하고 강력한 미래 에너지이다."


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 한국과의 협력에도 관심이 크다고 했다. 핵융합 발전을 위한 한국의 노력을 잘 알고 있으며 이미 한국 정부와의 협력도 논의 중이라고 했다.




라스베이거스(미국)=백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기