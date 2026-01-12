靑 "초국가범죄대응 TF, 캄보디아 성착취 조직원 26명 검거"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강유정 대변인 12일 브리핑

국가기관 사칭해 금품 갈취

韓 국민 165명 267억 피해

지난 5일 캄보디아 프놈펜에서 검거된 성착취 범죄 조직원 일당. 사진=청와대

범정부 초국가범죄특별대응 태스크포스(TF)가 캄보디아에서 성착취 범죄 조직원 26명을 검거했다고 청와대가 12일 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오전 춘추관 브리핑에서 "캄보디아 프놈펜에서 국가기관을 사칭하고 여성들을 대상으로 성착취 범죄까지 자행한 스캠범죄 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 현지에서 검거하는 성과를 거뒀다"고 말했다.

강 대변인에 따르면 해당 조직은 프놈펜을 거점으로 검찰이나 금융감독원을 사칭하는 수법을 썼다. 피해자가 범죄에 연루된 것처럼 속인 뒤 숙박업소에 머물게 하는 식으로 외부 연락을 차단하고, 국내에 거주하는 다수의 여성 피해자들을 상대로 성착취 영상을 촬영하게 하는 등의 범죄를 저질렀다.

이 수법으로 우리 국민 165명이 267여억원에 달하는 금전 피해를 본 것으로 파악됐다. 강 대변인은 "이들 스캠범죄가 서민들의 소중한 자산을 가로채는 것을 넘어 심리적 약점을 집요하게 파고들어 성착취 영상을 만들게 하는 등 피해자 삶 자체를 송두리째 무너지게 하는 수법으로 진화했음을 여실히 보여준다"고 설명했다.

강유정 대변인이 12일 청와대 기자회견장에서 캄보디아 성착취 스캠(온라인 사기)조직원 검거관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이번 검거는 캄보디아 코리아 전담반과 국정원 합동으로 이뤄낸 성과다. 양국은 대상 조직의 사무실과 숙소 4곳 위치를 사전 파악한 뒤 지난 5일 현지 경찰을 통해 현장을 급습해 조직원을 검거했다.

강 대변인은 "정부는 성착취 영상에 대한 즉각적인 차단과 함께 제기된 모든 범죄 의혹을 숨김없이 규명하고 범죄자들을 최대한 신속히 국내로 송환해 처벌이 이뤄지도록 할 예정"이라고 밝혔다. 피해 여성들에 대해선 법무부 스마일센터 등 유관기관과 협력해 실질적인 피해자 치료 및 재발 방지책을 마련할 방침이다.





이어 강 대변인은 "이재명 대통령의 지시대로 디지털 성범죄를 포함한 초국가 범죄에 대해 범정부 차원서 엄정 대응할 것"이라며 "대한민국 국민에게 피해를 주면 혹독한 책임을 지게 될 것임을 분명히 보여줄 것"이라고 경고했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

