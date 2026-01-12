이병헌, 골든글로브 남우주연상 불발…트로피는 샬라메에게

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'어쩔수가없다', 작품상·외국어영화상 도전

로이터연합뉴스

배우 이병헌이 할리우드 스타들과 어깨를 나란히 했으나, 수상의 문턱은 넘지 못했다.

11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 이병헌은 영화 '어쩔수가없다'로 뮤지컬·코미디 부문 남우주연상에 도전했으나 고배를 마셨다. 트로피는 영화 '마티 슈프림'에서 열연한 티모테 샬라메에게 돌아갔다.

수상은 불발됐지만, 후보 명단의 면면만으로도 이병헌의 위상은 입증됐다. 그는 조지 클루니, 리어나도 디캐프리오, 이선 호크 등 할리우드를 지탱하는 전설적인 배우들과 경합을 벌였다. 이병헌은 호명된 티모테 샬라메를 향해 환한 미소와 함께 박수를 보내며 베테랑의 품격을 보였다.





'어쩔수가없다'의 레이스는 아직 끝나지 않았다. 이 영화는 뮤지컬·코미디 부문 작품상과 비영어권 영화상(Best Non-English Language Film) 등 두 부문 결과를 기다리고 있다. 박찬욱 감독 특유의 미학이 골든글로브 심사위원단 300여 명의 마음을 움직여 막판 뒤집기에 성공할지 이목이 쏠린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

