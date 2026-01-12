광주신세계 "설 선물세트 사전예약 하세요~"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일부터 29일까지 선 구매 시 할인

2025년 설 선물세트 광주신세계 행사장에서 직원들이 제품을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 설 선물 세트를 합리적인 가격대에 미리 준비할 수 있도록 사전예약 판매를 시작한다.

광주신세계는 본관 지하 1층 식품관에서 이달 16일부터 29일까지 '2026 광주신세계 설맞이'를 테마로 신세계가 엄선한 품격 있는 선물을 다양하게 선보인다.

우선 제철을 맞아 영양가가 뛰어난 정육과 신선한 청과, 수산 세트를 최대 20% 할인된 가격으로 선보인다. 올해는 장기 비육해 상강도가 뛰어난 암소 한우, 3단계 선별 과정을 거친 최상위 1% 특산품 청과, 최상위 특대 사이즈 원물을 위생 가공한 수산물까지 최고급 퀄리티를 보장한 제품들을 특별히 선별했다.

축산은 신세계 자체 품질 기준에 합격한 정육만 엄선해 선보인다.

1++ 한우 중 상위 3%에 해당하는 최상급으로 구성된 '명품 한우 다복', 전문 한우 경매 바이어가 매주 공판장을 직접 방문해 세세한 부분까지 꼼꼼히 확인하고 맛과 위생이 모두 보장된 고품격 '신세계 암소 한우 다복'도 할인가에 판매한다.

혈통 있는 송아지를 검증된 사육 시스템으로 길러내 엄격한 가공 절차를 거쳐 생산되는 프리미엄 한우세트 '안성맞춤 한우 다복', 언양식 불고기까지 맛볼 수 있는 '전통 양념 한우 불고기' 등 다양한 구성의 선물세트 또한 한정수량으로 선보인다.

더불어 전국 유명 산지에서 엄격한 생산 관리로 재배한 명품 과일의 맛과 향을 담은 '신세계 셀렉트팜' 청과도 눈에 띈다.

당도와 크기, 과형 등 엄격한 기준의 3단계 선별을 통해 엄선한 '신세계 사과배 혼합 오복', 올해부터 국내를 넘어 해외 최고의 과일을 선보이기 위해 청과바이어가 직접 태국의 유명 망고 산지 '차층사오'를 방문해 선택한 '신세계 태국망고'도 합리적인 가격대로 만나볼 수 있다.

믿고 먹을 수 있는 안전하고 안심되는 국내 수산물도 다양하게 마련했다.

특히 수산코너에서는 해양수산부의 수산물 이력제를 도입해 어장에서 식탁에 이르기까지 모든 수산물 이력 정보를 확인할 수 있도록 했다. 영광 참굴비 수복, 제주 성산포 탐라 진갈치 등 우리나라 대표어장이 산지인 수산물을 다양하게 만나볼 수 있다.

이와 함께 '멸치견과 혼합세트'는 높은 할인율을 적용해 고객들이 저렴한 가격대에 부담 없이 찾을 것으로 예상된다.

건강을 기원하는 마음을 담은 강개상인 특선 수삼 다복, 'GNC 밀크씨슬 스트레스샷 30병' 등도 효도선물로 추천할만 하다.

명절기간동안 많이 찾는 전통주뿐만 아니라 부담없이 즐기는 와인상품도 눈길을 끈다.

다같이 모여 즐거움을 나눌 수 있도록 '보르도 세트', '카테나 자파타 세트'와 같은 와인 세트도 다채롭게 구성돼있다.

이밖에도 곶감과 견과류 등 가볍게 선물하기 좋은 상품들도 알차게 마련돼있어 고객들의 발길을 붙잡을 것으로 예상된다.





한편 16일부터 시작되는 이번 사전예약은 이후 1월 30일부터 2월15일까지 행사장을 전개하고, 진행될 예정이다.





