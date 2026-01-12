뉴진스 퇴출 다니엘, 12일 SNS 라이브 첫 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다니엘. 연합뉴스

그룹 뉴진스에서 퇴출된 가수 다니엘(본명 다니엘 마쉬)이 독자 활동을 시작한다.

12일 다니엘의 법률 대리를 맡은 법무법인 화우는 다니엘이 이날 오후 7시 개인 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 '라이브 메시지'를 진행한다고 밝혔다. 온라인 라이브는 소속사 어도어가 전속계약을 해지한 지난 달 29일 이후 첫 공식 행보다.

다니엘 측은 이번 라이브가 팬들과 안부를 나누는 자리이며 현재 진행 중인 소송과는 무관하다고 설명했다. 다니엘은 팀 활동 당시 공식 계정만 사용했으나 퇴출 후 독자적인 소통 창구를 개설했다. 해당 인스타그램 계정은 개설 당일 팔로워 20만명을 넘어섰다.

앞서 어도어는 다니엘이 뉴진스 멤버로 함께하기 어렵다고 판단해 계약 해지를 통보했다. 동시에 분쟁 상황을 초래한 책임을 물어 다니엘의 가족 1인과 민희진 전 대표를 상대로 법적 대응에 나섰다. 어도어는 다니엘 등 3인을 상대로 위약벌과 손해배상을 청구한 상태다.





한편 뉴진스의 다른 멤버인 하니와 해린, 혜인은 어도어 복귀를 확정했다. 어도어 측은 "민지와 상호 이해를 넓히기 위한 논의 중"이라고 밝힌 바 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

