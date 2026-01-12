유안타證, 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁' 단독 판매

유망 사모펀드 공모펀드 하나에 담아

3개월간 온/오프라인으로 가입 가능

유안타증권이 하나의 공모펀드에 '구도, 머스트, 더블유, 쿼드자산운용' 등 유망 사모펀드 운용사의 대표 사모펀드를 편입해 분산투자 하는 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형) 수익증권'을 12일부터 3개월간 단독 판매한다.

사모투자재간접형 펀드는 공모펀드의 운용 투명성과 환매 유동성 확보는 유지하면서 사모펀드의 적극적인 운용전략 성과도 기대할 수 있는 공모펀드다. 최소 투자금액 제한 없이 소액으로도 사모펀드에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있어 다양한 투자자들로부터 꾸준히 관심을 받으며 주요 투자 상품 중 하나로 자리 잡아가고 있다.

유안타증권이 오늘부터 3개월 동안 단독 판매하는 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형)'은 펀드 운용 주체인 iM에셋자산운용이 사모펀드의 편입 비중과 전략 집중도를 균형 있게 관리해 목표 수익률 범위 내에서 리밸런싱을 수행한다. 엄격한 실사(듀 딜리전스) 및 리스크 관리를 통해 투자대상 사모펀드를 선별하며, 보조전략으로 투자위험등급이 낮은 공모형 상품을 편입해 펀드의 유동성과 변동성을 관리한다.

특히 본 펀드 설정 초기에는 펀더멘털 롱숏 전략과 빅데이터 리서치를 결합한 멀티전략의 구도자산운용과 펀더멘털과 딥리서치에 기반한 롱온리 전략의 머스트자산운용, 성장성 강한 주식의 집중 투자 및 이벤트 드리븐 등의 알파전략을 구사하는 더블유자산운용, 바이오 롱숏 전략의 쿼드자산운용까지 지난해 시장에서 좋은 평가를 받았던 운용사들의 대표 사모펀드를 편입함으로써 펀드 구조의 완성도를 한층 높였다.

홍동훈 상품전략본부장은 "오늘부터 유안타증권이 단독 판매하는 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형)'은 지난해 시장에서 성황리에 판매되며 소프트클로징된 일부 사모펀드를 본 펀드를 통해 투자할 수 있다는 점에서 차별성을 지닌다"며 "공모펀드 수준의 정보공개는 물론 최소 가입금액 제한 없이 사모펀드의 적극적 투자 전략까지 기대할 수 있는 만큼 유안타증권 고객만을 위해 준비한 이번 상품이 새로운 투자 대안을 찾는 투자자분들에게 좋은 선택지가 될 것이다"고 말했다.





최소 가입금액 제한은 없으며, 유안타증권 전국 지점 및 홈페이지, 티레이더M을 통해 가입할 수 있다. 상품의 투자위험도는 매우높은위험(1등급)으로 수익우선형 고객에게 적합하며, 환매수수료는 없다. 주요 투자대상, 유형별 수수료, 매입 및 환매 기준가 적용 등 펀드에 대한 자세한 사항은 투자설명서를 확인하거나 지점 및 고객센터로 문의하면 된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

