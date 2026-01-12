용인시, 용인그린대학·대학원 교육생 30일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원예과·그린농업과·생활농업과 등 100명

경기도 용인시는 올해 용인그린대학 제20기 및 대학원 제11기 교육생 100명을 오는 30일까지 모집한다.

용인그린대학은 시가 경쟁력 있는 농업인을 육성하고, 시민의 전원생활과 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 정착을 돕기 위해 2006년부터 용인그린대학과 대학원을 운영하고 있다.

과별 모집 인원은 ▲원예과 30명 ▲그린농업과 35명 ▲생활농업과 35명 등이다. 교육은 3월부터 11월까지 주 1회 4시간씩 총 27주 과정이다. 교육은 이론과 실습은 물론 텃밭 운영과 과제 학습, 현장 견학 등 다양한 방법으로 진행된다.

농업에 관심 있는 시민이라면 누구나 신청할 수 있다. 단 대학원은 그린대학 졸업생만 신청할 수 있다. 희망자는 시 농업기술센터 자원육성과를 방문하거나 전자우편으로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 내용은 용인시 농업기술센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





시 관계자는 "농업 분야에서도 전문성을 갖춘 인재를 양성하고 농업에 관심 있는 시민이 영농 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

