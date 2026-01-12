[클릭 e종목]"오리온, 유일무이 깜짝실적 식품株"

하나증권이 12일 오리온에 대해 그동안 실적이 부진했던 중국 법인이 올해 견조한 외형 성장세를 보일 것으로 전망된다며 적극적인 저가 매수 전략이 유효하다고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 15만5000원을 유지했다.

오리온의 지난해 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9095억원(전년 동기 대비 +5.5%), 1710억원(+7.1%)으로 추정된다. 심은주 하나증권 연구원은 "4분기 영업일 수 감소 및 춘절 시점 차이 등 비우호적인 영업환경에서도 견조한 실적을 시현할 것으로 기대한다"며 "업종 내 유일하게 시장 기대를 상회할 것"으로 내다봤다. 국가별 탑라인은 한국, 중국, 베트남, 러시아가 각각 1.0%, 3.0%, 0.5%, 40.0% 증가할 것으로 추산했다.

한국은 '다이소' 등 신규 채널 내 출고 효과와 미국 수출 확대가 매출 성장의 요인으로 꼽힌다. 베트남은 지난해 10~11월 지정학적 이슈 기인해 수출 다소 부진했으나 12월 들어 정상화된 것으로 관측된다. 심 연구원은 "중국은 고성장 채널(간식, 이커머스 채널 등)에서의 점유율 확대가 유의미하다"며 "러시아 역시 초코파이 라인업 확대를 통해 견조한 성장을 이어가고 있는 것으로 판단된다"고 말했다.

오리온의 올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조5820억원(전년 대비 +8.0%), 6320억원(+12.5%)으로 예상된다. 특히 중국이 올해 1분기 본격적인 춘절 효과를 누리는 가운데 2분기엔 전년 출혈 경쟁에 따른 기저효과가 기대된다. 하반기 카카오 등 원재료 부담 완화와 중국 정부의 적극적인 내수 부양 정책도 훈풍으로 작용할 전망이다.





심 연구원은 "주가 상승을 위해서는 여전히 중국 법인 실적이 중요하다"며 "신규 채널에서의 고성장 및 원부자재 투입가 하락에 따른 이익 레버리지가 기대된다"고 말했다.

