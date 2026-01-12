고양시, '2026년 제1단계 공공근로' 본격 추진…119명 투입

경기 고양특례시(시장 이동환)가 민생경제 회복을 위한 2026년 제1단계 공공근로사업을 12일부터 4월 말까지 본격 추진한다.
공공근로 참여자 선발을 위해 시는 지난 11월 신청을 받았으며, 550명이 지원해 4.7:1의 경쟁률을 거쳐 119명을 선발했다.
이번에 선발된 근로자는 무단투기 집중 관리지역 환경미화부터 건축물대장 전산화 작업, 고양시 드론비행장 이용객 안전관리, 브랜드 관광기념품관 등 공공시설 운영·관리까지 다양한 분야에 배치돼 근무할 예정이다.
공공근로사업의 참여 조건은 실직 상태 또는 정기적인 소득이 없으며, 재산 4억8000만원 미만 및 기준중위소득 60% 이하 등의 조건을 만족하고 18세 이상 근로능력이 있는 고양시민으로, 65세 미만은 주 25시간, 65세 이상은 주 15시간을 근무한다. 임금은 2026년 최저임금(시간당 1만320원)과 부대경비, 주휴·월차수당 등이 지급된다.
시는 취업취약계층 등에 한시적인 일자리를 제공해 사업에 참여한 시민들이 일정기간 소득을 보전하고 공공일자리를 경험함으로써, 안정적인 일자리를 찾는 데 실질적인 도움이 되도록 사업을 내실있게 운영해 나갈 방침이다.
지금 뜨는 뉴스
공공근로사업은 연중 3단계에 걸쳐 운영된다. 제2단계 공공근로사업은 오는 3월 중에 각 주소지 행정복지센터에서 신청을 받고, 5월부터 업무를 시작할 예정이다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>