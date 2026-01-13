"로봇 몸값 결정하는 건 결국 '학습'... 110조 시장 뒤흔들 '브레인 튜터'가 온다"

현신균 LG CNS 사장 CES 2026 현장서 인터뷰

로봇 제조사 양산 체제 갖추는 2년 뒤 실전 투입 본격화

국방 방산 AI 시장 공략 가속화 및 글로벌 사업 영토 확장

내실 성장 통한 주가 부양 주력하며 배당 확대 기조 유지

전 세계적으로 휴머노이드 로봇 시장이 폭발적인 성장을 예고하면서, 범용 로봇을 산업 현장의 숙련공으로 길러내는 '로봇 브레인 튜터(Robot Brain Tutor)' 시장이 미래 인공지능(AI) 업계의 격전지로 부상하고 있다. 하드웨어 성능이 평준화되는 단계에 이르면 결국 어떤 로봇이 현장 업무를 더 효과적으로 학습했는지가 기업의 생산성을 좌우하는 핵심 부가가치로 작용할 것이라는 분석이다.

현신균 LG CNS 사장은 지난 7일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 열린 미국 라스베이거스에서 기자간담회를 열고 "범용 브레인을 가진 로봇을 가져다가 현장에 맞게 교육시키는 전문가의 역할이 갈수록 중요해지고 있다"며 "대학을 졸업한 신입사원을 채용해 현장 사수가 OJT(직무교육)를 통해 숙련공으로 키워내듯, LG CNS가 로봇의 '브레인 튜터'가 되어 산업 지능을 주입하겠다"고 밝혔다.

로봇 브레인 튜터는 단순히 로봇의 동작을 프로그래밍하는 수준을 넘어, 범용 로봇 지능 모델에 특정 산업 현장의 언어와 규칙, 노하우를 주입하는 일련의 고도화 과정을 뜻한다. 로봇이 공장 내 물체를 인식하는 '시각 지능', 작업 지시를 이해하는 '언어 지능', 그리고 정교하게 물건을 조립하는 '행동 지능'을 결합한 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 현장 데이터로 미세 조정(Fine-tuning)하는 방식이다. 특히 LG CNS는 디지털 트윈 기반의 시뮬레이션 기술을 활용해 실제 현장 투입 전 가상 세계에서 로봇을 수만 번 반복 학습시킴으로써 물리적 세계의 변수를 극복하는 역량을 갖췄다.

실제로 글로벌 시장조사업체들은 로봇 브레인 학습 및 튜닝 시장의 잠재력을 매우 높게 평가하고 있다. 골드만삭스(Goldman Sachs)는 최신 보고서를 통해 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모가 2035년까지 약 380억 달러(약 51조 5000억 원) 규모로 급성장할 것으로 내다봤다. 보고서는 특히 로봇 제조 비용이 2022년 대당 25만 달러에서 최근 15만 달러 수준으로 약 40% 급감함에 따라, 이제 시장의 핵심은 하드웨어가 아닌 '소프트웨어 및 학습 알고리즘'이 차지하게 될 것이라고 분석했다. 리서치네스터(Research Nester)는 나아가 2035년 로봇 시장 규모를 815억 달러(약 110조 원)로 더 공격적으로 전망하며, 특히 교육 및 훈련 관련 세그먼트가 연평균 44.7%의 압도적인 성장률을 기록할 것으로 분석했다.

이런 시장 흐름 속에서 LG는 그룹 차원의 역량을 총결집해 '로봇 지능화' 생태계를 구축하고 있다. LG CNS는 이번 CES에서 국내외 피지컬 AI(Physical AI) 시장 선점을 위한 '로봇 브레인 튜터' 전략을 전면에 내세웠다. 특히 엔비디아와 소프트뱅크로부터 대규모 투자를 유치하며 기업 가치가 140억 달러(약 20조 원)에 육박한 미국의 '스킬드 AI(Skild AI)'와 전략적 협력 및 지분 투자를 단행했다. LG CNS는 스킬드 AI의 범용 RFM을 기반으로, 제조와 물류 현장에서 다년간 축적해온 '산업 지능'을 결합해 로봇을 최적화하고 있다. 현재 유니트리 등 글로벌 톱3 로봇 기업들의 기기를 활용해 선박 부품 조립 검사 등 고부가가치 작업에 대한 개념검증(PoC)을 10여 개 고객사 현장에서 진행 중이다.





로봇 브레인 튜터 시장은 현재 기술 공급을 넘어 '구독형 서비스(LaaS, Learning as a Service)' 모델로 진화하고 있다. 기업들이 막대한 초기 비용 대신 로봇의 '지능'을 구독하고, 현장에서 발생하는 데이터를 다시 학습에 활용해 지능을 지속적으로 고도화하는 방식이다. 엔비디아의 '프로젝트 GR00T'와 구글의 'RT-2' 모델이 이러한 인프라를 제공하고 있으며, 현대차와 삼성그룹 역시 각자의 제조 역량과 데이터 팩토리를 기반으로 피지컬 AI 주도권 경쟁에 가세하고 있다. 업계에서는 로봇 하드웨어의 대중화가 이뤄지는 향후 2년이 시장의 진정한 변곡점이 될 것으로 보고 있다.





