'사망자 2000명 이상' 가능성까지…이란 거리에서 무슨 일이

이란 반정부시위 사망자 '폭증'



이란의 반정부 시위가 2주 넘게 진행되면서 사상자 규모가 빠르게 늘고 있다.

이란 시위. AP연합뉴스

11일(현지시간) 노르웨이에 기반한 단체 이란인권(IHR)은 이날까지 파악된 사망자가 최소 192명이라고 집계했다. 이는 지난 9일 발표한 51명에서 약 4배로 뛴 수치다.

IHR은 이란 당국이 현지에서 인터넷과 통신이 60시간 넘게 차단된 점을 지적하며 "확인되지 않은 보고에 따르면 일부 소식통은 2000명 이상이 사망했을 가능성도 제기한다"고 전했다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 사망자가 시민과 군경을 포함해 총 116명 이상이라고 밝혔다.





IHR 이사인 마무드 아미리모가담은 "지난 3일간 전국적으로 인터넷이 차단된 이후 발생하고 있는 시위대 학살은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 광범위할 수 있다"며 "국제사회는 이를 막기 위해 가능한 모든 수단을 동원하라"고 강조했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

