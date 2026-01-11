이청 삼성디스플레이 사장 "반도체 호황, 세트·부품엔 가격 인상 타격 불가피"

"세트 업체들, 수급 어려움 토로"

이청 삼성디스플레이 사장이 올해 사업의 최대 변수로 '반도체 수급 및 가격'을 꼽았다. 메모리 반도체 호황이 디스플레이를 구매하는 세트(완제품) 업체들에게는 제조 원가 상승과 공급 불안이라는 직격탄이 되어 결국 부품 업계인 디스플레이 사업에도 악영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

이청 삼성디스플레이 사장은 7일(현지시간) 미국 'CES 2026' 라스베이거스 윈(Wynn) 호텔에서 취재진과 만나 올해 디스플레이 시장 사업 변수와 리스크에 대해 "전자 입장에선 메모리 반도체 상황이 상황이 좋지만 고객사(세트 업체) 관점에서 보면 가격이 올라가고 수급에 어려움이 있어 리스크라고 많이 이야기들 한다"며 "우리는 부품 업체니까 영향을 받을 수밖에 없다"고 설명했다.

반도체 가격이 오르면 스마트폰, TV, 가전 등을 만드는 세트 업체들의 수익성이 악화되고, 이는 곧 부품 업체인 디스플레이를 향한 단가 인하 압박이나 주문량 감소로 이어질 수 있다는 취지다. 이 사장은 "일부 업체는 가격을 올릴 수밖에 없고, 가격을 올리면 판매에 영향을 받을 수 밖에 없다"며 "한쪽의 가격이 오르면 다른 곳에서 줄여야 하는 건 당연한 이야기"라고 단가 조정 압박이 있음을 시사했다.

이청 삼성디스플레이 사장이 7일(현지시간) 미국 'CES 2026' 라스베이거스 윈(Wynn) 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관을 돌아본 뒤 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 공동취재단.

하지만 이같은 상황에도 향후 디스플레이 시장의 확장성에 대해선 자신감을 드러냈다. 이 사장은 "엣지 디바이스 AI 시대에 디스플레이를 축소하는 경향도 있지만, 한편으로는 굉장히 강조된다"라며 "시장조사기관에 따르면 이제 훨씬 더 많은 숫자의 디스플레이가 들어갈 것이고, 10배 정도 늘어날 것이라고 한다"고 말했다.

이번 CES 참여 결과에 대해서는 "성과가 좋았다"며 미국 AI 관련 빅테크 기업들과도 만나 협력 가능성을 논의했다고 밝혔다. 그는 "엣지 AI 디바이스 관련 논의가 있었지만 구체적인 내용은 말하기 어렵다"고 했다.

이번 전시 트렌드에 대해선 "AI라는 큰 방향은 작년과 비슷하지만, 실제 구현과 운영 측면에서 훨씬 깊어지고 사용자 친화적으로 바뀌었다"며 "기업들이 토털 솔루션을 제시하려는 흐름이 강해졌다"고 분석했다. 로봇 시대 사업 전략에 대해서는 "우리는 로봇을 만드는 게 아니라 로봇에 들어가는 디스플레이를 한다"며 "엣지 AI 시대에는 디스플레이 수요가 훨씬 늘어날 것"이라고 내다봤다.

특히 새로운 폼팩터와 관련해 "우리가 자연스럽게 가지고, 이미 사용하는 것들의 변화된 모습, 변경된 디자인 쪽으로 개발할 것"이라며 "시계 안경, 팬던트 목걸이 등 모든 곳에 들어가는 디스플레이를 우리가 다 가져가야 한다는 꿈을 갖고 있다"고 포부를 밝혔다.

최근 8.6세대 OLED(유기발광다이오드) 투자 등에 박차를 가하고 있는 중국 업체들에 대해서는 냉철한 진단을 내놨다. 그는 "중국이 굉장히 열심히 하고 있지만 OLED는 워낙 격차가 크다"고 평가했다. 이 사장은 구체적인 기술력을 예로 들며 "이미 기술이 포화된 쪽은 비슷할지 모르나, 우리가 이번에 하는 8.6세대는 올 옥사이드(All Oxide) 기술"이라며 "내부적으로 중국이 얼마나 깊이 있게 하는지 모르지만, 나와있는 걸 봤을 때 기술적 격차가 있다고 생각한다"고 진단했다.

추가 투자 계획에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 이 사장은 "지금 우선은 대규모 투자를 단행한 8.6세대를 제대로 성공시키는 것이 중요하고, 성공한다면 확장은 자연스러운 일이 될 것"이라며 "캐파(생산능력)는 계속 늘어나야 한다고 생각하지만, 시간에 맞춰 적기에 가야 한다"고 투자 속도 조절론을 시사했다.

폴더블 시장에 대해서도 '지속적인 진화'를 예고했다. 이 사장은 "가장 중요한 3가지를 꼽으면 두께, 내구성, 크리즈(주름) 없애기다"라며 "폴더블 기술을 계속 좋아지고 있다"고 말했다.

급성장하는 차량용 디스플레이 시장에 대해서도 '잘 하고 있다'며 자신감을 드러냈다. 그는 "자동차 업체들이 이제 올레드의 좋은 점을 많이 알게 됐다"며 "하이엔드 고급차 위주로 채용이 시작됐고, 차량용 올레드 시장점유율은 70% 정도"라고 밝혔다.





그는 시장 점유율을 지속적으로 키워나가 전체 디스플레이 시장에서의 영향력을 확대하겠다고 했다. 그러면서 "TV는 어려운 시기"라며 "더 열심히 해서 격차를 벌릴 수 있을 것이라고 본다"고 강조했다.





미국(라스베이거스)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr

