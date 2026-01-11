中 견제 나선 일본, 3대 안보문서에 '태평양 방위 강화' 명기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형 선박 접안 능력 키우고 활주로 정비

태평양 지역 경계 능력 강화

일본 정부가 3대 안보 문서에 '태평양 방위 강화'를 명기하도록 개정한다. 태평양에서 군사 활동을 확대하는 중국을 견제하기 위한 행보로 풀이된다.

11일 일본 요미우리신문 보도에 따르면 일본 정부는 자위대가 태평양에서 광범위하게 활동할 수 있도록 항만, 활주로, 경계·감시 레이더망을 정비할 필요성이 있다는 내용 등을 안보 문서에 담을 계획이다.

일본 안보 정책 근간인 3대 안보 문서는 ▲국가안전보장전략 ▲국가방위전략▲방위력 정비계획으로 구성된다. 태평양 방위 강화에 관한 내용은 방위장비 조달 방침, 경비 총액을 정리한 방위력 정비계획 등에 명기될 것으로 보인다.

일본 방위성은 안보 문서 개정 이전인 올해 4월에 '태평양 방위 구상실'(가칭)을 신설해 구체적 정책 검토를 본격화할 예정이다.

일본은 태평양 방위 강화 방안으로 이오토(硫黃島·이오지마) 항만과 활주로 정비, 기타다이토지마(北大東島) 레이더 배치 등을 염두에 두는 것으로 전해졌다.

이오토는 도쿄에서 남쪽으로 약 1250㎞ 떨어진 섬으로 일본 열도와 미군 거점이 있는 괌의 중간에 있다. 동시에 일본 오가사와라 제도, 괌, 사이판, 인도네시아를 잇는 제2 도련선에 위치한다. 도련선(열도선)은 중국이 정한 해상 안보 라인이다.

중국 단거리 탄도미사일 사정거리 밖인 이오토에 대형 선박이 접안할 수 있도록 시설을 정비해 해상자위대의 수송 능력도 높일 계획이다. 이와 함께 지각 변동으로 융기한 이오토의 활주로를 보수해 전투기가 안정적으로 이착륙할 수 있도록 한다는 구상이다.

기타다이토지마는 오키나와섬에서 동쪽으로 약 360㎞ 떨어진 섬이다. 지난달 중국 항공모함 랴오닝함이 오키나와현 섬들 사이를 항해할 때, 기타다이토지마 주변을 시계 방향으로 한 바퀴 돌며 포위하는 움직임을 보였다.

일본 정부는 기타다이토지마 주변에 희토류가 매장된 미나미토리시마(南鳥島) 등이 있다는 점도 고려해 기타다이토지마에 이동식 경계관제 레이더를 배치하고 장거리 미사일 사격장도 정비할 방침이다.

또 사실상의 항공모함으로 개조를 추진 중인 해상자위대 호위함을 염두하며 활주로 확장 방안도 검토 중이다. 지금까지 레이더망 구축에 힘써왔다면 본격적으로 지역 경계 능력을 키우는 모습이다.





AD

요미우리는 "중국이 대만 유사시 태평양에서 접근해 오는 미군을 저지하기 위해 전력을 강화하고 있다"며 "일본은 자위대의 '감시의 눈'을 보강해 미·일 동맹 억지력과 대처력을 높이려 한다"고 분석했다.

고이즈미 신지로 방위상이 지난해 12월7일 새벽 긴급 기자회견을 열고 중국측이 자위대 전투기에 레이더를 조사했다며 항의하고 있다. 연합뉴스

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>