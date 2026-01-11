'공부 약' 오해 ADHD 치료제, 10대 처방 매년↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강남·서초, 경기도 분당 등에 처방 집중

공부를 잘하게 해주는 약으로 잘못 알려진 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 메틸페니데이트를 처방받은 10대 이하 환자 수가 매년 늘고 있다.

11일 식품의약품안전처의 '의료용 마약류 월간 동향' 지난달 호에 따르면 작년 1∼9월 메틸페니데이트를 처방받은 10대 이하 남성 환자는 11만3263명이었다.

지난해 전체 메틸페니데이트를 처방받은 10대 이하 남성 10만7267명을 이미 앞질렀다.

여성 중 10대 이하 처방 환자 수는 작년 1∼9월 4만9209명으로 역시 2024년 전체 기간 환자 4만5764명을 웃돌았다. 2023년과 비교하면 남녀 모두 1만명 이상식 불어났다. 2021년부터 메틸페니데이트를 처방받는 10대 이하 환자 수는 꾸준히 증가세다.

메틸페니데이트는 중추신경계를 자극하고 각성을 높이는 의료용 마약류다. ADHD의 주요 치료제로서 의사 처방 아래 질환 치료 목적으로 사용돼야 하는 전문의약품이다. 하지만 수험생과 학부모 등을 중심으로 '공부 잘하게 해주는 약', '집중력 높여주는 약' 등으로 잘못 알려져 오남용 우려가 커졌다.

국민연금보험공단이 2007~2024년 처방 건수와 실제 인원을 분석한 결과 특히 10대, 소득수준 5분위(고소득)에서 가장 많이 처방받고 있다. 소득과 교육열이 높다고 알려진 서울 강남구와 서초구, 경기도 성남시 분당구 등의 지역에서 이 치료제 처방이 집중되는 경향도 확인됐다.

메틸페니데이트는 오남용하면 두통, 불면증 등에 이어 환각, 망상, 자살 시도까지 나타날 수 있다. 청소년 복용에 특히 주의가 필요하다.





식약처는 그간 대학수학능력시험 철 메틸페니데이트 불법 광고 및 판매를 단속하고 의심 의료기관을 살피는 등 방지에 주력했다. 올해는 인공지능(AI) 등을 활용해 단속을 강화할 방침이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

