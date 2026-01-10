"이제 끝내자"는 말에 범행…내연녀 남편 흉기로 찌른 30대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내연 관계 정리 요구에 범행

이별 후 침입·흉기·스토킹까지

내연 관계를 정리하자는 통보에 앙심을 품고 내연녀의 집을 찾아가 남편에게 흉기를 휘두른 30대 남성이 실형을 선고받았다.

내연 관계를 정리하자는 말에 앙심을 품고 내연녀 집에 침입, 남편에게 흉기를 휘두른 30대 남성이 징역 8년형을 선고받았다. 제미나이 생성 이미지

AD

대구지법 서부지원 제1형사부(부장판사 도정원)는 10일 살인미수 및 스토킹 혐의로 기소된 A씨(33)에게 징역 8년을 선고하고, 80시간의 스토킹 치료프로그램 이수를 명령했다.

A씨는 지난 2월 대구 달성군에 있는 피해자 B씨(40)의 주거지에 침입해 흉기로 목 등을 찔러 4주간의 치료가 필요한 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 B씨 집 현관문 비밀번호를 입력해 자택 안으로 들어간 뒤 미리 준비한 흉기를 사용한 것으로 조사됐다.

조사 결과 A씨는 같은 회사에서 근무하며 알게 된 내연녀 C씨(30)로부터 "가정으로 돌아갈 테니 더 이상 연락하지 말라"는 이별 통보를 받은 뒤 범행을 계획한 것으로 드러났다.

A씨는 범행 이후 교도소에 수용된 상태에서도 내연녀에게 "상의해야 할 게 한두 가지는 아닌 것 같다"는 내용의 편지를 지속적으로 보내 스토킹을 한 혐의도 받았다.





AD

재판부는 "피해자는 6~12개월간 재활 치료가 필요하고, 평생 장애가 남을 가능성도 배제할 수 없는 중대한 신체적 피해를 입었다"며 "피해자들로부터 용서받지 못한 점 등을 종합해 형을 정했다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>