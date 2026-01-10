세계식량가격 4개월 연속 하락…작년 1월 이후 최저

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FAO 지수, 지난해 초 이후 최저 수준

유제품·육류 하락, 곡물·설탕은 상승

연간 지수는 상승…국내 체감물가는 '여전'

세계 식량 가격이 넉 달 연속 하락세를 이어가며 지난해 초 이후 최저 수준으로 내려갔다. 다만 연간 기준으로는 상승 흐름을 유지했고, 한국을 포함한 주요 국가의 소비자물가는 여전히 오름세를 보이고 있어 체감 물가 부담은 쉽게 꺾이지 않는 모습이다.

유엔 식량농업기구(FAO)가 9일(현지 시간) 발표한 지난해 12월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 124.3으로 전달(125.1)보다 0.6% 내려 지난해 1월 이후 최저를 기록했다. 육류 가격지수는 같은 달 1.3% 하락했다. 사진은 7일 서울 시내 한 대형마트 육류코너에서 장을 보는 시민. 연합뉴스

유엔 식량농업기구(FAO)는 9일(현지시간) 지난해 12월 기준 세계식량가격지수가 124.3(2014~2016년 평균=100)으로 전달(125.1)보다 0.6% 하락했다고 밝혔다. 이는 지난해 1월 이후 가장 낮은 수준으로, 세계식량가격지수는 9월 이후 4개월 연속 하락했다. 전년 동월 대비 2.3% 낮은 수치다.

품목별로는 유제품과 육류, 유지류 가격이 하락한 반면 설탕과 곡물 가격은 상승했다.

지난해 12월 유제품 가격지수는 전달 대비 4.4% 급락했다. 버터 가격이 크게 떨어졌고, 전지분유 가격도 하락했다. 탈지분유와 치즈 가격 역시 소폭 내렸다.

연도별 식량가격지수 그래프. 월별로는 하락 흐름을 보였지만, 연간 기준으로는 상승세가 이어졌다. 2025년 연간 평균 세계식량가격지수는 127.2로 전년 대비 4.3% 상승했다.

육류 가격지수는 같은 달 1.3% 하락했다. 소고기와 닭고기의 하락 폭이 상대적으로 컸으며, 전 품목 가격이 전반적으로 약세를 보였다. 다만 국제 소고기 가격은 수요 강세 영향으로 1년 전과 비교하면 여전히 큰 폭으로 오른 상태다.

유지류 가격지수는 164.6으로 전달 대비 0.2% 하락했다. 반면 곡물 가격지수는 1.7% 상승했다. 흑해 지역의 긴장 고조가 밀 가격을 끌어올린 영향이다. 설탕 가격지수도 브라질 남부 지역의 설탕 생산 감소로 2.1% 상승했다.

월별로는 하락 흐름을 보였지만, 연간 기준으로는 상승세가 이어졌다. 2025년 연간 평균 세계식량가격지수는 127.2로 전년 대비 4.3% 상승했다. 유지류와 유제품 가격이 크게 올랐고, 육류도 상승했다. 반면 설탕과 곡물은 연간 기준으로는 하락했다.





글로벌 식량 가격이 안정세를 보이는 것과 달리 국내 물가는 여전히 오름세다. 국가통계에 따르면 지난해 12월 한국의 소비자물가지수는 117.57로 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 연간 기준으로도 소비자물가지수는 전년보다 2.1% 올랐다.





