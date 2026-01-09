병든 아버지 방치하고 시신 유기까지…30대 아들에 징역 5년

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"패륜성 고려했을 때 죄질 매우 좋지 않아"

거동이 불편한 아버지를 방치해 숨지게 한 뒤 1년 가까이 시신을 유기한 30대 아들이 실형을 선고받았다.

9일 연합뉴스에 따르면 인천지법 형사13부(김기풍 부장판사)는 이날 선고 공판에서 중존속유기치사와 사체유기 등 혐의로 구속기소 된 30대 A씨에게 징역 5년을 선고했다.

재판부는 "피고인은 일상생활이 불가능한 아버지를 부양하고 보호할 의무가 있는데도 장기간 방치해 아버지가 사망했다"며 "또 아버지 시신을 유기하고 기초생활 급여도 부정 수급했다"고 설명했다. 이어 "범행 경위나 패륜성 등을 고려했을 때 죄질이 매우 좋지 않고 유기 정도가 중해 비난 가능성도 크다"고 덧붙였다.

다만 재판부는 "피고인이 범행을 자백하고 법정에서 반성하고 있는 점과 형사처벌 전력이 없는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

A씨는 2024년 10월께 인천시 계양구 자택에서 거동이 불편한 60대 아버지 B씨를 방치해 숨지게 한 혐의 등으로 구속기소 됐다. 폐색전증과 조현병 등을 앓던 B씨는 아내가 병원에 입원한 뒤 홀로 자택에 방치되다가 한 달만인 2024년 11월께 숨졌다. B씨는 의사소통이 어려운 데다 대소변조차 가리지 못하는 상태였다.





당시 애인과 동거하던 A씨는 아버지를 찾아가거나 병원에 데려가지 않았으며, 아버지가 숨진 뒤에도 시신을 그대로 자택 방에 유기한 것으로 조사됐다. A씨는 아버지가 사망한 사실을 숨긴 채 정부의 주거·생계 급여 590여만원을 받아내기도 했다. 이 같은 범행은 B씨의 시신이 방치된 지 10개월가량 지난 뒤인 지난해 9월 발견되면서 뒤늦게 드러났다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

