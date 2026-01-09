고성군, 평화경제특구 유치 추진단 출범…접경지역 발전 새 전환점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성군, 전담 TF 본격 가동

평화경제특구 지정 전략 수립 착수

남북 상생 성장 플랫폼 구축

강원 고성군은 9일 '고성 평화경제특구 행정지원 추진단(TF)'을 설치하고, 평화경제특구 최초 지정을 유치하기 위한 본격적인 추진에 나선다.

고성군이 9일 '고성 평화경제특구 행정지원 추진단(TF)'을 설치하고 평화경제특구 최초 지정을 유치하기 위한 본격적인 추진에 나선다. 강원도 고성군 제공

고성군은 남북 경제협력을 확대하고 접경지역을 평화공존의 생활공간이자 상생형 성장 플랫폼으로 전환하기 위해 평화경제특구 지정을 목표로 행정 역량을 집중해 나갈 방침이다.

군은 이미 평화경제특구 조성 방안 연구용역을 선제적으로 완료했으며, 현재 평화경제특구 지정전략 수립용역을 추진 중이다. 향후에는 분기별로 지정전략 수립용역 관련 회의를 개최하고, 특구 지정에 대한 공감대 확산과 분위기 조성을 위한 다양한 행사도 추진할 계획이다.

평화경제특구는 2023년 '평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률' 제정·시행으로 법적 근거가 마련된 제도로, 세제 혜택과 기반시설 지원 등 다양한 인센티브를 통해 기업 투자유치를 적극적으로 촉진할 수 있는 특별구역이다.

통일부가 평화경제특구 4곳 내외를 지정하는 내용을 담은 '제1차 평화경제특구 기본계획'을 지난해 12월 26일 고시함에 따라, 고성군은 평화경제특구 지정전략 수립 용역을 차질 없이 추진해 나갈 예정이다.

고성군 관계자는 "평화경제특구는 단순한 지역 개발사업이 아니라, 접경지역이 가진 한계를 극복하고 남북이 함께 성장하는 새로운 경제 질서를 여는 국가적 과제"라며 "고성군은 지리적 상징성과 축적된 준비를 바탕으로 평화경제특구 최초 지정에 가장 적합한 지역"이라고 강조했다.





이어 "행정지원 추진단(TF) 출범을 시작으로 체계적인 전략 수립과 중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 평화경제특구 지정이 반드시 실현될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "고성군이 한반도 평화와 번영을 동시에 이끄는 실질적인 평화경제 모델로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

