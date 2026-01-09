출판진흥원, 다음 달 3일 '2026년 사업설명회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 주요 사업 방향과 지원 내용을 공유

한국출판문화산업진흥원은 2026년 주요 사업 방향과 지원 내용을 공유하는 '2026년 사업설명회'를 다음 달 3일 오후 2시 서울 마포구 서울경제진흥원 SBA홀에서 개최한다고 9일 밝혔다.

한국출판문화산업진흥원은 2026년 주요 사업 방향과 지원 내용을 공유하는 '2026년 사업설명회'를 다음 달 3일 오후 2시 서울 마포구 서울경제진흥원 SBA홀에서 개최한다.

이번 설명회는 출판사와 서점, 유관 단체 등 출판문화산업 관계자의 사업 이해도를 높이기 위해 마련됐다. 사전 신청 과정에서 접수된 질문을 바탕으로 각 사업 담당 부서장이 직접 답변에 나서 실무에 필요한 정보를 제공할 예정이다.

출판진흥원은 설명회를 통해 우수 출판콘텐츠 육성, 유통 지원, 산업 기반 조성, 성장동력 마련 등 2026년 주요 사업과 함께 변화하는 산업 환경을 반영한 정책 방향과 운영 방안을 소개한다. 행사는 경영전략체계와 연간 사업 운영 개요 발표를 시작으로 부서별 주요 지원 사업 설명과 질의응답 순으로 진행된다.

출판진흥원 관계자는 "설명회가 출판문화산업 관계자들이 2026년 사업을 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "출판의 전 과정을 뒷받침하는 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





사전 참가 신청은 9일부터 가능하며, 설명회 이후 녹화 영상과 자료집은 출판진흥원 공식 채널과 누리집을 통해 공개될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

