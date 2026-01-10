본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

마두로 체포에 비상걸린 中·러 방공시스템…불량 논란[시사쇼]

이현우기자

입력2026.01.10 06:00

시계아이콘02분 58초 소요
언어변환 뉴스듣기

대응 전혀 못한 베네수엘라
北·이란도 美 공습작전 우려





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 마예나 PD

■ 출연 : 이현우 기자


미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포하면서 국제사회에 충격을 안겼다. 세계 최강 군사력을 보유한 미국이라 해도, 한 국가의 수반을 3시간만에 체포해 압송하는 작전을 성공시킨 것은 전례가 없는 일이다. 인구 2800만명, 상비군 30만명에 민병대까지 포함하면 최소 50만명에 이르는 병력을 준비했던 베네수엘라가 2만명 규모 미군 앞에 속수무책으로 무너진 것이다. 특히 중국과 러시아에서 지원받았던 레이더 및 방공미사일 시스템이 미군에 의해 무력화됐던 것으로 드러나면서 중국과 러시아군도 비상이 걸렸다.

中 레이더·러 방공망 모두 마비…순식간에 제압
마두로 체포에 비상걸린 中·러 방공시스템…불량 논란[시사쇼] 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 게재한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 사진. 연합뉴스
AD

베네수엘라는 그동안 중국과 러시아로부터 방공망과 미사일 시스템을 대거 도입하며 미국의 공격에 대비해왔다. 마두로 대통령은 카라카스의 티오나 요새에 은거하며 미군 공습에 맞설 준비를 했다고 호언장담했다. 베네수엘라 북부 해안선을 따라 험준한 산악지형이 펼쳐져 있어 항공모함 기반 작전도 어렵다는 평가가 지배적이었다. 그러나 이 모든 예상은 빗나갔다.


미국의 성공 뒤에는 치밀한 사전 준비가 있었다. 미국 중앙정보국(CIA)은 지난해 8월부터 정보요원들을 대거 파견해 베네수엘라 내부 정보를 수집했다. 스텔스 드론을 활용해 레이더망을 완전히 회피하면서 주요 군사시설과 마두로 대통령의 동선을 파악했다. 베네수엘라 군 사령관들을 매수했다는 정황도 포착됐다.


지난해 10월부터 카리브해에 미군 2만 명이 집결하기 시작했지만, 당시만 해도 이 병력으로 베네수엘라 수뇌부를 타격할 수 있을지 회의적인 시각이 많았다. 베네수엘라가 경제난을 겪고 있긴 했지만, 미국과의 군사력 격차를 감안해도 2만명으로 상대국 수장을 체포할 만큼 약한 나라는 아니었기 때문이다.


결정적 요인은 미국의 전자전 능력이었다. EA-18G 그라울러 전투기와 F-35 전투기에 탑재된 전자전 전용 미사일은 적군이 레이더를 작동하거나 방공 시스템을 가동하는 순간 그 신호를 포착해 해당 지점을 정확히 타격한다. 미군은 새벽 2시 기습 공격에 앞서 베네수엘라의 전력 시설과 통신망을 먼저 무력화시켰다. 방공망과 레이더가 작동조차 하지 못한 상태에서 베네수엘라 군은 우왕좌왕할 수밖에 없었다.


여기에 최신 군사용 AI 시스템이 실시간으로 상황을 파악하고 작전을 수정하면서 신속한 공격이 가능했다. 반면 베네수엘라는 중국과 러시아에서 도입한 방공 미사일과 레이더라는 하드웨어는 갖췄지만, 이를 운용하는 통신망과 전력망, 지휘 체계는 지나치게 구식이었다. 최신 무기를 제대로 활용할 소프트웨어가 뒷받침되지 못하면서 전력 자체가 무력화된 것이다.

중러 방공망에 대한 신뢰 붕괴…北·이란도 우려
마두로 체포에 비상걸린 中·러 방공시스템…불량 논란[시사쇼] 3일(현지시간) 미군의 공습으로 화재가 발생한 베네수엘라 라과이라 항구의 모습. AP연합뉴스

이번 사태는 중국과 러시아의 방공 시스템에 대한 국제사회의 신뢰에 큰 타격을 입혔다. 그동안 중국과 러시아산 방공망과 레이더는 미국산에 뒤지지 않는다는 평가를 받으며 많은 국가들이 도입해왔다. 하지만 베네수엘라의 방공망이 미군 앞에서 무인지경처럼 뚫리는 모습을 보면서 이들 무기 체계에 대한 의구심이 커지고 있다.


아직 중국산, 러시아산 방공 미사일과 레이더에 기계적 결함이 있었다는 명확한 증거는 나오지 않았다. 하지만 미국이 예상 외로 손쉽게 베네수엘라를 제압했다는 점만으로도 비판이 쏟아지고 있다. 미국의 전자전 능력과 첨단 인공지능(AI) 시스템, 스텔스 기술을 고려하더라도, 중국과 러시아가 제공한 방공망이 사실상 아무런 저항도 하지 못했다는 것은 충격적인 결과다.


이는 중국과 러시아의 군사 기술력 자체에 대한 의문으로 이어지고 있다. 특히 이들 국가로부터 무기를 수입한 국가들은 유사시 자국 방어가 가능할지 불안해하는 상황이다. 베네수엘라의 사례가 이란, 북한 등 다른 국가에서도 반복될 수 있다는 우려가 제기되는 이유다. 현재 가장 불안해하는 국가는 이란으로 꼽힌다.


트럼프 대통령은 작전 성공 후 기자회견에서 콜롬비아 등 남미의 반미 국가들에 경고했지만, 현실적으로 가장 유력한 다음 타깃은 이란이라는 분석이 나온다. 미국은 지난해 6월 이란 핵시설을 공습하면서 벙커버스터 폭탄을 투하했고, 이미 이란의 주요 방공망을 무력화시킨 바 있다. 미군은 이란의 대부분 군사시설 위치를 파악한 것으로 알려졌다.


이란도 베네수엘라처럼 해안에서 벗어나면 산악지대가 이어지는 지형으로, 정권 교체 시도가 쉽지 않다는 평가를 받아왔다. 하지만 베네수엘라에서 비슷한 지형 조건을 극복한 미국이 큰 자신감을 얻었을 것이라는 관측이 나온다. 이란 역시 주요 방공 시스템과 무기를 러시아와 중국에서 도입했지만, 이를 운용할 인프라가 노후화된 상황이다. 베네수엘라와 비슷한 작전이 구사된다면 똑같이 당할 가능성이 높다는 지적이다.


북한도 마찬가지다. 레이더와 요격 미사일을 갖추고 있지만, 제대로 작동하지 못하고 고립된 상황에서 최고 지도자가 체포될 수 있다는 우려가 제기된다. 미국이 과거 '악의 축'으로 지목했던 국가들이 상당한 심리적 압박을 받고 있는 것이다.

국제사회 반발…전후처리 문제 고심하는 美
마두로 체포에 비상걸린 中·러 방공시스템…불량 논란[시사쇼] 로이터연합뉴스

미국의 이번 작전은 성공적이었지만, 명분과 전후 처리 문제에서 국제사회의 비판을 받고 있다. 미국은 마두로 대통령을 마약 밀매 혐의로 체포했다고 밝혔지만, 기소 자체는 2020년에 이뤄졌고 증거 대부분이 첩보를 통해 얻은 비밀 정보라 공개하기 어렵다는 한계가 있다. 마두로 본인도 마약 밀매를 한 적이 없다고 주장하고 있다.


더 큰 문제는 미국 검찰이 5년 전 마두로를 베네수엘라 최대 마약 조직인 '태양의 카르텔' 수장으로 기소했지만, 알고 보니 이 조직은 베네수엘라에 존재하지 않는 조직이었고 그 이름은 속어처럼 쓰이던 것이었다는 점이다. 이번 공소장에서는 이 부분이 삭제됐다. 명분이 부족하다는 비판이 나올 수밖에 없다.


전후 처리 방식도 논란이다. 과거 미국 정부들은 정권 붕괴 후 민주주의 진영의 인사나 친미 인사들을 중심으로 새로운 정권 수립을 간접적으로 도왔다. 하지만 트럼프 행정부는 마두로 정권 세력을 그대로 둔 채 부통령을 임시 대통령으로 앉혔다. 지난해 노벨 평화상을 받은 야권 지도자 마차도에 대해서도 트럼프 대통령이 선을 그으면서 불만이 커지고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

결국 데시 로드리게스 임시 대통령을 괴뢰 정권처럼 활용해 석유 자원을 확보한 뒤, 미국의 필요에 따라 정권 교체를 진행하겠다는 논리로 비춰진다. 이런 방식이 성공한다면 미국이 앞으로도 반미 국가들의 정권 교체에 이런 식으로 나설 수 있다는 우려가 나온다. 19세기 제국주의 시대 서구 열강의 행태와 다를 바 없다는 비판이 제기되는 이유다. 인권과 자유를 표방하는 미국의 이번 행동은 국제사회의 반발을 불러일으키며, 미국 내에서도 상당한 논란이 예상된다.

마두로 체포에 비상걸린 中·러 방공시스템…불량 논란[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기