LG전자, 9년만에 적자 전환…올해 실적 반등 기대(종합)

작년 4분기 잠정실적 발표

2016년 4분기 이후 첫 영업 적자

TV사업 수요 부진·희망퇴직 등 비용 영향

연간 기준 매출은 '역대 최대' 기록

"B2B 등 영역 집중해 수익성 기반 성장"

LG전자가 연간 기준 역대 최대 매출 기록을 갈아치웠지만, TV사업의 수요 부진과 일회성 비용 등의 영향으로 9년 만에 분기 영업적자를 기록했다. 다만 지난해 비용 지출의 부담을 턴 만큼, 올해는 전장, 냉난방공조(HVAC) 등 성장 사업을 기반으로 수익성을 개선해 실적 반등을 이룰 것이란 전망이 업계에서 나온다.

서울 여의도 LG트윈타워. /강진형 기자aymsdream@

LG전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업손실이 1094억원으로 전년 동기(영업이익 1354억원)와 비교해 적자 전환했다고 9일 공시했다. LG전자의 적자 전환은 2016년 4분기(352억원 영업손실) 이후 9년 만이다. 지난해 4분기 매출은 23조8538억원이었다.

다만 연간 기준으로는 역대 최대 매출 기록을 새로 썼다. LG전자의 지난해 누적 매출액은 89조2025억원으로, 전년 대비 1.7% 늘었다. 영업이익은 전년보다 27.5% 감소한 2조4780억원으로 잠정 집계됐다.

디스플레이 제품의 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용 투입 증가가 수익성에 영향을 줬다. 하반기부터는 인력구조 순환 차원의 희망퇴직으로 인한 비용도 더해졌다. 증권업계에서는 희망퇴직 관련 비용이 약 3000억원에 달했을 것으로 보고 있다. LG전자는 "중장기 관점에서 고정비 부담을 완화하는 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다. 회사 관계자는 "미국발 관세 부담은 올해도 지속될 전망이나, 생산지 운영 효율화 및 오퍼레이션 개선 등의 노력으로 지난해 관세 부담분을 상당 부분 만회했다"며 "올해도 수익성에 미치는 영향을 최소화해 나갈 계획"이라고 했다.

LG전자는 전장·HVAC을 포함한 기업간거래(B2B), 웹OS·유지보수 등 논-하드웨어, 소비자직접판매(D2C) 등 성장 영역을 강화해 수익성 기반의 성장 구조를 구축할 계획이다. 지난해 전사 매출에서 질적 성장 영역이 차지하는 비중도 절반에 이른다.

주력사업인 생활가전은 역대 최대 매출액을 달성했을 것으로 예상된다. 프리미엄 시장에서 지배력을 유지했고 볼륨존 영역에서도 안정적인 성과를 냈다. 제품과 서비스를 결합한 구독 사업도 꾸준히 성장했단 평가다. 올해는 빌트인 가전 사업, 모터, 컴프레서 등 부품 솔루션 사업 등 B2B 영역에 더욱 집중 투자할 방침이다.

TV, IT, ID 등 디스플레이 제품 기반 사업은 수요 부진과 경쟁 심화에 따른 마케팅 비용 투입이 늘어 연간 적자 전환이 예상된다. 다만 전 세계 2억6000만대 기기를 모수로 하는 웹OS 플랫폼 사업은 지난해도 두 자릿수 이상 성장했다. LG전자는 양질의 콘텐츠 확보를 지속하며 플랫폼 사업을 더욱 강화하고 라이프스타일 TV 라인업을 확대하려 하고 있다. 성장 시장인 글로벌 사우스 지역을 중심으로 신규 수요 발굴 노력도 계속 한다.

전장 사업은 지난해 매출액, 영업이익 모두 역대 최대 실적 달성이 예상된다. 차량용 인포테인먼트의 프리미엄 트렌드가 지속됨에 따라 고부가가치 제품 판매가 늘어나고 운영 효율화 노력이 더해진 결과로 보인다. 올해는 높은 수주잔고를 기반으로 성장을 이어가고 소프트웨어중심차량(SDV)을 넘어 인공지능중심차량(AIDV) 역량 강화에도 집중한다.





냉난방공조 사업은 공기 냉각부터 액체 냉각까지 아우르는 종합적인 냉각 기술을 앞세워 AI 데이터센터(AI DC) 냉각 솔루션 분야에서 미래 사업기회 확보 노력도 지속할 계획이다.





