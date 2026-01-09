멜로니 이탈리아 총리 17일 방한…李대통령, 19일 정상회담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李 초청으로 첫 유럽 정상 방문

이탈리아 총리로서는 19년만

조르자 멜로니 이탈리아 총리가 오는 17일부터 2박 3일 일정으로 한국을 방문한다.

청와대는 9일 멜로니 총리가 이재명 대통령의 초청으로 한국을 공식 방한한다고 밝혔다. 멜로니 총리는 이재명 정부 출범 후 최초로 방한하는 유럽 정상이자 청와대 복귀 후 맞이하는 첫 외빈이다. 이탈리아 총리로서는 19년 만의 방한이다.

양국 정상은 19일 정상회담과 공식 오찬 등의 일정을 소화할 예정이다. 정상회담에서는 이탈리아와 교역·투자, 인공지능(AI)·우주·방산·반도체 등 첨단산업과 과학기술 협력, 교육·문화 협력, 인적교류 등을 협의한다.

또 이 대통령은 다음 달 이탈리아에서 개최되는 밀라노 동계올림픽에서 우리 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 선수단과 국민 안전에 대한 각별한 관심도 요청할 예정이다.





청와대는 "멜로니 총리의 이번 방한은 유럽의 정치·경제·군사 강국이자 문화·예술의 본고장인 이탈리아와 다양한 분야에서 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라면서 "2018년 수립된 양국 간 '전략적 동반자 관계'도 더욱 공고해질 것으로 기대된다"고 평가했다.





