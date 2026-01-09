울주군, ‘공동주택 지원사업’ 추진… 사업비 30억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

침수방지시설·스마트CCTV 확대 지원

울산 울주군이 지역 공동주택을 대상으로 '2026년 공동주택 지원사업'을 실시한다.

공동주택 지원사업은 쾌적하고 안전한 주거환경 조성을 목표로, 공동주택 단지 내 도로와 가로등, 어린이놀이터, 경로당 등 공용시설의 보수·개선을 지원하는 사업이다. 올해는 총 30억원의 사업비가 투입될 예정이다.

지원 대상은 사용승인(검사)일로부터 5년이 지나간 공동주택으로, 기존 지원 실적과 준공연한, 세대수 등을 종합적으로 고려해 지원 우선순위를 정한다.

울주군은 국지성 호우 등 자연재해로 인한 인명 피해를 예방하기 위해 차수판 등 침수방지시설 설치를 신청하는 공동주택 단지에 가점을 부여할 계획이다. 올해부터는 스마트CCTV 지원 대상도 확대해 단지 내 안전 관리 기능을 강화한다.

사업 신청은 오는 30일까지 읍·면 행정복지센터를 통해 접수, 3월 중 공동주택지원 심사위원회를 거쳐 8월부터 공사에 착수할 예정이다.





울주군 관계자는 "침수방지시설과 경로당 보수 신청 단지에 가점을 부여해 우선 선정할 방침"이라며 "군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

