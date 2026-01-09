與 원내대표 선거 판세 안갯속

더불어민주당 원내대표 보궐선거가 이틀 앞으로 다가왔지만, 판세는 아직 안갯속이다.
민주당은 오는 11일 열리는 보궐선거에서 권리당원 온라인 투표(20%)와 국회의원 투표(80%)를 합산해 신임 원내대표를 선출한다. 이번 원내대표 선거는 '1강 없는 구도' 속에 치러지고 있어서 결선투표까지 갈 가능성이 높다는 전망이 나온다. 후보자 4인(한병도·진성준·박정·백혜련(기호순) 의원)이 모두 계파색이 옅어 표심이 분산될 것이란 분석이다.
후보 공약을 살펴보더라도 공천 헌금 사태 수습을 위한 당 쇄신과 2차 종합 특검 추진 등 주요 이슈들에 있어서 큰 차이를 보이지 않고 있다. 그나마 이재명 대선 캠프 활동 경험과 청와대 근무 경험을 고루 갖춘 한 의원이 상대적으로 우위에 있다는 관측이 일각에선 나온다. 박 의원과 백 의원은 다른 후보들보다 의원 지지를 조금 더 많이 확보하고 있다는 평가도 있다. 8일 오후 열린 TV 합동토론회에서 후보들은 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다"는 원론적인 내용으로 한목소리를 낼 뿐 뚜렷한 개성이나 차별점을 나타내지 못했다.
다만 김병기 전 원내대표 거취와 공천 헌금 비리 전수조사 필요성에 대한 질문은 답변이 엇갈렸다. 자진탈당 문제와 관련해 박 후보는 유일하게 "당 공식기구 공식 절차를 준수해야 한다"라며 반대 입장을 밝혔다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
