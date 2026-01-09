[클릭 e종목]"오스테오닉, 사상 최대 실적 전망"

AD

SK증권은 9일 정형외과용 임플란트 기업 오스테오닉에 대해 지난해 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록할 것이라고 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만300원을 제시했다.

허선재 SK증권 연구원은 "오스테오닉이 스포츠메디슨을 필두로 CMF, 트라우마 등 주요 제품군의 해외 수출 확대가 이뤄지며 꾸준한 실적 성장세가 지속되고 있다"고 분석했다. 지난해 4분기에만 매출액 131억원, 영업이익 29억원 달성할 것이라는 전망이다. 지난해 연간으로는 매출액 455억원(전년 대비 +32.8%), 영업이익 94억원(전년 대비 +36.4%), 영업이익률(OPM) 20.7%으로 실적을 추정했다.

허 연구원은 "스포츠메디신 제품군의 경우 짐머바이오메트향 미국 및 주요국가 매출이 늘어나고 있어 올해 231억원으로 고성장할 것"으로 전망했다. 그는 "또한 트라우마 제품군은 글로벌 정형외과용 의료기기 업체와의 글로벌 ODM 공급계약을 통해 미국 진출을 준비중인 상황"이라며 "트라우마 제품군은 동사 매출의 약 35% 비중을 차지하는 주력 품목이기 때문에 향후 미국 수출을 통한 유의미한 외형 성장에 기여할 것"으로 예상했다.





AD

이 같은 분석을 기반으로 오스테오닉의 올해 매출액은 601억원(전년 대비 +32.2%), 영업이익은 140억원(전년 대비 +48.4%), OPM 23.2%으로 추정했다. 현재주가는 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 10배 수준으로 밸류에이션 매력도가 부각되는 구간이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>