[특징주]이엔셀, 9%대 급등…샤르코마리투스 치료제 1상 안전성 확인

코스닥 상장사 이엔셀이 9일 장 초반 강세다. 샤르코마리투스 치료제 1상 안전성 확인 소식에 매수세가 몰린 것으로 보인다.

이날 오전 9시 6분 기준 이엔셀 주가는 전 거래일 대비 9.41% 오른 1만7910원을 나타내고 있다. 주가는 1만8000원으로 출발해 장중 한때 1만8890원까지 오르기도 했다.

세포·유전자치료제 개발사 이엔셀은 전날 샤르코마리투스(CMT) 1A형 치료 후보물질 'EN001'의 반복투여 임상(1b상)에서 의미 있는 데이터를 확보했다고 밝혔다. 샤르코마리투스 병은 손발 변형과 근육 위축을 일으키며, 심할 경우 시각과 청력 상실까지 유발할 수 있는 유전성 질환이다. 발병 빈도가 높지만, 현재까지 승인된 치료제가 없는 상태다.





EN001은 동종탯줄유래 중간엽 줄기세포 기반 치료제로, 손상된 말초신경의 재생 및 기능 개선을 목표로 개발되고 있다. 이번 톱라인(주요 지표) 결과는 국내에서 진행 중인 반복투여 임상시험의 평가 결과를 바탕으로 도출됐다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

