K방산 훈풍에 쎄크 주목…방산용 LINAC 성장 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

전자빔 기반 소부장 전문기업 쎄크의 방산 제품 검사 장비인 LINAC system이 빠르게 확산되며 실적 기여도가 확대되고 있다.

9일 쎄크에 따르면 방산용 LINAC system 매출 비중은 2021년 2%에서 2024년 17%로 증가했으며, 지난해 3분기 누적 매출 기준 24%까지 상승해 가파른 성장세를 이어가고 있다.

이는 K방산 수출 확대 기조 속에서 해외 시장으로의 수출이 늘어나면서 방산 분야 내 LINAC System 적용 범위가 점차 확대되고 있는 것으로 풀이된다.

쎄크 관계자는 "최근 군부대와의 수주 계약 체결을 하며 시장 확산이 이어지고 있다"며 "올해 상반기에는 국내외 고객사를 대상으로 70억~90억원 가량의 대형 수주를 목표하고 있어 올해 수주 잔고는 계속해서 증가할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.





AD

한편 전날 쎄크의 주가는 K방산 업종 전반의 주가 강세와 맞물려 5.6% 상승한 1만6300원으로 마감했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>