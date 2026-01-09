전남도, 에너지 특화 AI 데이터센터 구축·신산업 육성 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한전KDN·해남군·서남해안기업도시개발 협약

생산·소비·계통·저장 등 통합관리·인프라 구축

김영록 전라남도지사가 8일 오후 도청 정약용실에서 전남도-한전KDN-해남군-서남해안기업도시개발(주)와 에너지 특화 AI데이터센터 구축 및 AI·에너지 신산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 8일 한전KDN, 해남군, 서남해안기업도시개발㈜와 에너지 특화 AI 데이터센터 구축 및 AI·에너지 신산업 육성을 위한 업무협약을 했다.

이날 협약식은 김영록 전남도지사, 박상형 한전KDN 사장, 명현관 해남군수, 김대한 서남해안기업도시개발㈜ 대표가 참석한 가운데 진행됐다.

협약은 솔라시도에 에너지 특화 AI 데이터센터를 구축하고, 에너지 데이터베이스를 활용해 민간에 공유함으로써 AI·에너지 신산업을 육성하는 것이 주요 골자다. 이를 통해 지역 산업 경쟁력을 높이고, 지역경제 활성화와 지속가능한 산업 생태계 조성을 도모한단 계획이다.

에너지 특화 AI 데이터센터는 에너지 생산·소비·계통·저장(ESS) 등 주요 에너지 데이터를 통합 관리하고, AI 분석·활용이 가능한 데이터 인프라를 구축하는 것이 특징이다. 이를 기반으로 도내 에너지 AI 서비스 개발, 신산업 실증, 데이터 기반 기업 육성 등이 추진될 예정이다.

전남도는 또 한전KDN과 협업해 에너지·데이터센터 분야 전문인력 양성과 입주기업 지원을 위한 기업지원센터 구축, 실증사업 패키지 발굴 등을 함께 추진해 지역 AI 산업 생태계를 위한 노력을 추진할 예정이다.

특히 에너지 효율 제고와 재생에너지 확산을 뒷받침할 AI 인프라 구축이 시급한 가운데, 에너지 ICT·데이터 분야의 기술·운영 역량을 갖춘 한전KDN이 참여해 사업의 전문성과 실행력을 한층 높였다는 점에서 의미가 크다.

기후에너지환경부가 최근 '기후·에너지 DX·AX 전략 전담반'을 출범하고 향후 ▲데이터 표준화 및 공유 ▲에너지 인공지능 전용 데이터센터 구축 ▲에너지-인공지능 융복합 기술개발 및 인재 양성 등을 본격 논의할 계획인 가운데, 전남이 중앙정부 정책 기조에 발맞춰 현장형 에너지 AX(인공지능 전환) 거점을 선제적으로 조성한다는 점에서도 주목된다.

이로써 전남도는 AI 3대 강국 도약의 핵심 인프라인 국가 AI컴퓨팅센터를 비롯해 오픈AI-SK 합동 글로벌 데이터센터, 최근 착공식을 개최한 전남 제1호 장성 파인 데이터센터, 이번 에너지 특화 AI 데이터센터를 연계해 기능별 특화 '전남 AI 데이터센터 클러스터'를 단계적으로 조성할 계획이다.





김영록 지사는 "이번 협약은 전남이 세계적 AI·에너지 신산업과 연구의 중심지로 도약하는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

