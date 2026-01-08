‘참여 행정’ 가속… 청송군, ‘2026년 군민배심원단’ 회의 개최

민선8기 공약이행점검



군민과의 약속 실천

경북 청송군(군수 윤경희)이 지난 7일 군청 제1회의실에서 한국매니페스토실천본부와 함께 민선 8기 공약 이행 현황을 점검하고 공약 완성도를 높이기 위한 '2026년 군민배심원단' 1차 회의를 개최했다.

청송군 ‘2026년 군민배심원단’ 회의. 청송군 제공

군민 배심원제는 공약의 주인인 군민이 공약이행현황을 직접 점검하고 개선방안을 제시하는 군민 참여 제도이다.

청송군은 지난 '2022년 군민배심원단'을 구성해 민선 8기 청송군수 공약 73건을 확정했으며, 분기별 공약 이행 현황 점검과 매년 군민배심원단 회의를 개최해 공약 이행의 투명성과 내실화를 지속적으로 강화하고 있다.

2026년 군민배심원단은 청송군에 거주하는 만 19세 이상 군민을 대상으로 지역·성별·연령을 고려해 1차 ARS로 참여 의사를 밝힌 60명을 모집한 후, 2차 전화 면접을 통해 최종 30명으로 구성했다. 이날 열린 1차 회의는 매니페스토 교육과 배심원단 기초 강의와 분임 구성으로 진행됐다.

오는 1월 21일에 개최되는 2차 회의는 공약 조정 안건(4건)과 공약 평가 안건(4건)에 대한 담당자의 설명과 배심원단과의 질의응답이 이어지며, 이후 2월 4일 열리는 3차 회의에서는 배심원단 전체 투표를 통해 공약 조정 적정 여부를 최종 승인하게 된다.

청송군은 "군민배심원단의 적극적인 참여와 창의적인 아이디어는 청송군의 미래를 바꾸는 힘의 원천"이라며 "청송군의 변화와 발전은 군민의 목소리가 더 해질 때 완성될 수 있다"라며 "배심원단 활동에 참여해 주신 군민 여러분께 감사드리며, 제안된 의견은 군정 운영에 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





청송군은 군민배심원단 운영을 통해 도출된 최종 권고안을 공약담당부서에서 검토한 뒤 2026년 2월 중 청송군 누리집에 게시해 군민에게 공개함으로써 소통하는 군정 운영을 더욱 강화할 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

