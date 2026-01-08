유희태 완주군수, 봉동읍민과 대화…주민 건의 적극 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실질적 생활 편의 개선 사업 반영 약속

유희태 완주군수가 8일 전북 완주군 봉동읍에서 주민 대표들을 만나 민선 8기 군정 운영 방향을 설명하고 주요 현안을 논의했다. 전북 완주군 제공

유희태 완주군수가 봉동읍을 방문해 수소특화국가산업단지 조성과 만경강 수변 공간 활성화를 골자로 한 지역 발전 청사진을 제시하며 주민들과 소통했다.

8일 완주군에 따르면 유 군수는 이날 봉동읍 행정복지센터에서 열린 연초 방문 행사에서 읍 기관·사회단체장과 주민 대표들을 만나 민선 8기 군정 운영 방향을 설명하고 주요 현안을 논의했다.

유 군수는 특히 봉동읍이 대한민국 수소경제를 견인할 핵심 거점으로 도약하고 있음을 강조했다. 군은 수소특화국가산단과 문화선도산단 조성을 통해 봉동읍을 미래 산업과 고품격 정주 여건이 조화를 이루는 첨단 산업도시로 탈바꿈시킨다는 구상이다.

이날 대화에서는 상장기공원 활성화와 만경강 제방도로 정비 방안이 중점적으로 다뤄졌다. 군은 이용객이 급증한 상장기공원의 주차난 해소를 위해 공영주차장 조성 사업을 추진, 지역 상권과 문화 행사의 접근성을 높이기로 했다.

또 핵심 공약인 '만경강의 기적 프로젝트'와 연계해 봉동교부터 앞대산터널까지 이어지는 제방 구간에 제방길 공원, 천변 씨름공원, 야간 경관 시설 등을 구축해 주민과 방문객이 즐겨 찾는 체류형 수변 공간을 조성할 계획이다.





유희태 완주군수는 "봉동읍은 수소 산업이라는 미래 동력과 만경강이라는 천혜의 자산을 동시에 품은 전략적 요충지"라며 "주민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 인프라를 확충해 산업 성장과 삶의 질 향상이 공존하는 봉동을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

