진안군, 월랑지구 도시개발 본격화…주민설명회 개최

7만여㎡ 부지에 명품 주거단지 조성

전북 진안군이 8일 군청 강당에서 '월랑지구 도시개발사업'의 청사진을 공개하고 주민설명회를 개최했다. 전북 진안군 제공

전북 진안군이 지역의 새로운 주거 중심지가 될 '월랑지구 도시개발사업'의 청사진을 공개하고 주민들과의 소통을 본격화했다.

8일 진안군에 따르면 군은 이날 군청 강당에서 토지소유자와 주민 등 관계자들이 참석한 가운데 '월랑지구 도시개발사업' 주민설명회를 열고 사업 취지와 세부 개발계획안을 공유했다.

진안군에서 처음 추진되는 이번 도시개발사업은 진안읍 군상리 선거관리위원회 북측 일원 7만 3,867㎡ 부지에 주거시설과 공원, 녹지 등 기반 시설을 체계적으로 조성하는 프로젝트다. 전북개발공사가 시행자로 참여하며 총 사업비 368억원이 투입된다.

주요 계획으로는 이곳에 총 611세대 규모의 주거단지가 들어서며 공동주택용지에는 임대 100세대와 분양 490세대가, 단독주택용지에는 21세대가 배치될 예정이다. 아울러 상가가 입점할 준주거시설 용지와 도로, 주차장 등 생활 편의시설도 함께 확충된다.

군은 2023년 전북개발공사와 업무협약을 맺은 이후 설계용역과 개발계획 수립 등 행정절차를 밟아왔다. 향후 인허가 과정을 거쳐 2027년 하반기 착공, 2029년 12월 준공을 목표로 사업을 추진한다.

이날 참석한 주민들은 토지 보상 절차와 주택 분양 계획 등에 높은 관심을 보였다. 군은 오는 19일까지 군 홈페이지를 통해 주민 의견을 추가로 접수하고, 제시된 의견을 검토해 최종 계획에 반영할 방침이다.





전춘성 진안군수는 "월랑지구는 진안군의 부족한 주거 용지 문제를 해결하고 인구 유입을 촉진할 핵심 사업"이라며 "주민과의 지속적인 소통을 통해 계획적이고 쾌적한 명품 주거단지를 조성하여 진안의 새로운 성장 동력을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

