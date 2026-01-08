범여권, 범정부TF에 검찰개혁안 마련 촉구…"설 연휴 전 처리될 수 있게"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당 모임

"지선 국면 들어서면 국회 입법 추진 어려워"

범여권 의원들이 국무총리실 산하 범정부 태스크포스(TF)인 검찰개혁추진단(이하 추진단)에 국민의 눈높이에 맞는 검찰개혁안이 설 연휴 전 국회에서 처리될 수 있도록 안을 신속히 마련해줄 것을 촉구했다.

8일 여의도 국회에서 범여권 의원 모임인 '바람직한 검찰개혁을 준비하는 의원 모임'은 기자회견을 열고 "우리는 검찰개혁의 지연 방지를 위해 제시된 기준에 부합하는 개혁안이 2월 설 연휴 이전에 처리될 수 있도록 조속한 조처를 할 것을 정부에 강력하게 요청한다"고 밝혔다. 추진단은 국회를 통과한 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 등 검찰개혁안 후속 논의를 맡았다.

이 모임은 박주민·한병도·김용민·민형배 의원 등 더불어민주당 의원 26명과 조국혁신당 황운하·박은정 의원, 진보당 정혜경 의원, 기본소득당 용혜인 의원, 무소속 최혁진 의원으로 꾸려졌다.

이들이 제시한 검찰개혁안의 조건은 ▲수사권(중수청 담당)·기소권(공소청 담당) 완전 분리 ▲검찰의 보완 수사권 폐지 ▲이원화된 중수청 조직 반대 ▲신속한 안 마련 등이다. 이들은 "국민들은 지난 총선과 대선을 통해 부정하고 부패한 검찰을 개혁하라고 명확하게 명령하고 있다"며 "정부를 포함해 우리는 모두 이러한 국민의 명령을 신속하게 성실하게 이행할 의무가 있다"고 전했다.

그러면서 "만약 이 시기를 넘기면 지방선거 국면으로 접어들어 국회의 입법 추진이 사실상 어려워지고, 결국 검찰개혁 관련 법안의 유예기간이 연장될 우려가 있다"며 "추진단은 이 점을 명심해 무거운 책임감과 사명감을 가지고 개혁안 마련에 임할 것을 요청한다"고 했다.

민주당 검찰개혁특위 위원장을 맡았던 민 의원은 "특위 출범할 때부터 수사·기소 분리에는 보완 수사권이 허용되지 않는다는 전제가 있었는데 이것이 뒤집힌다는 건 상상할 수 없는 일"이라며 "되살리려는 의도가 있다면 명백한 반개혁적, 반시대적 음모라고 생각한다. 즉각 중단해야 한다"고 말했다.

이어 민 의원은 "특위에서 이미 초안을 다 만들었는데, 시간이 오래 걸릴 이유가 없다"며 "쟁점이 많지도 않다. 신속하게 서둘러 마무리해서 국회로 빨리 (안을) 넘기시길 바란다"고 강조했다.

김 의원은 "(추진단의) 공식 안을 받아보지 않아서 이것이 맞다고 단정 지을 순 없다"면서도 "현재 여러 경로를 통해 들려오는 방식에 의하면 공소청법에 다른 법률에서 정한 직무를 검사 직무로 포함하고, 나중에 형사소송법을 개정할 때 이 부분을 관철할 가능성이 있다"고 했다.





김 의원은 "당장은 공소청법에 수사가 없는 것으로 보일 수 있지만, 최종적으로 법이 완성되고 공소청이 운영될 때 보완 수사권이 실질적으로 남을 가능성에 대한 우려를 제기하는 것"이라며 "(우려를) 제거할 수 있는 법을 만들어야 하고 국회에서 심사할 때 아주 핵심적으로 들여다볼 것"이라고 부연했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

