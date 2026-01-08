본문 바로가기
"광고 후 불도저로 밀 정도로 돈 벌었다"…'양념치킨 창시자' 윤종계 별세

윤슬기기자

입력2026.01.08 14:46

수정2026.01.08 15:36

윤종계 맥시칸 창업주 별세
지병으로 세상 떠나…향년 74세

양념치킨과 치킨무를 처음 만든 윤종계 맥시칸치킨 창업주가 별세했다. 향년 74세.


"광고 후 불도저로 밀 정도로 돈 벌었다"…'양념치킨 창시자' 윤종계 별세 윤종계 맥시칸치킨 창업주가 별세했다. 향년 74세. 2020년 tvN '유퀴즈 온 더 블록'
8일 연합뉴스에 따르면 윤 창업주는 지난달 30일 오전 5시께 경북 청도 자택에서 지병으로 세상을 떠났다.


1952년 4월 대구에서 태어난 고인은 인쇄소를 운영하다 부도를 낸 뒤 1970년대 말 대구 효목동에서 '계성통닭'을 시작했다.


고인은 물엿, 고춧가루 등을 사용한 최초의 붉은 양념소스와 염지법을 도입해 신드롬을 일으켰다. 염지법은 물에 소금, 설탕, 향신료 등을 녹인 염지액에 닭을 담그거나 소금과 가루 양념을 닭에 직접 문질러 맛을 내고 육질을 부드럽게 하는 전 처리 과정이다.


고인이 양념통닭을 개발한 건 1980년이다. 고인은 2020년 tvN '유퀴즈 온 더 블록' 69화에 출연해 당시 "초창기 두 평 남짓의 점포를 운영하던 시절에 치킨 속살이 퍽퍽해서 처음엔 김치를 생각했다. 김치 양념을 아무리 조합해도 실패했다"며 "동네 할머니가 지나가며 '물엿을 넣어보라'고 해서 물엿을 넣었더니 맛이 살더라"라고 말했다.


처음에는 손에 양념이 묻는다는 이유로 양념치킨을 꺼리는 이들도 있었지만, 시간이 지나며 전국적으로 인기가 확산했다. 이후 1985년에는 '맵고·시고·달콤하다'는 의미를 담아 '맥시칸치킨' 브랜드를 본격적으로 선보였다. '멕시코'에서 딴 '멕시칸치킨'과는 다른 브랜드이다. 국내 최초로 닭고기 TV 광고도 시도했다.


당시 MBC 드라마 '한지붕 세가족'(1986~1994)으로 인기를 끈 '순돌이'(이건주)를 모델로 내세웠다. '유퀴즈 온 더 블록'에선 "광고 후에 '불도저로 밀' 정도로 돈을 벌었다"고 표현했다.


치킨무를 처음 만든 것도 고인이었다. 치킨을 먹으면 목이 답답하다는 점에 착안해 무와 오이에 식초와 사이다를 넣어 곁들어 만든 것이 지금의 치킨무가 됐다. 배우자 황주영씨는 "치킨무를 먼저 만들고, 그다음에 1980년대 초에 양념통닭을 개발했다"고 기억했다.


고인이 개발한 양념통닭은 업계 표준이 됐다. 1988년 하림과 육계 공급 계약을 체결했고, 한때 1700여개 체인점을 운영하기에 이르렀지만 2003년쯤 문을 닫았다. 황씨는 "당시 독일에서 기계를 들여와서 사업 전환을 모색하는 과정에서 여러 난제에 부닥쳤다"고 말했다.


2016년 하림지주가 맥시칸치킨의 지분을 인수했다. 김홍국 하림 회장이 옛 인연을 떠올리며 고인에게 '윤치킨'으로 재기할 수 있는 종잣돈을 건넨 것으로 알려졌다.


고인은 대구치맥페스티벌 출범에도 힘을 보태기도 했다.


유족은 부인 황주영씨와 아들 윤준식씨 등이 있다. 1일 낮 12시 발인을 거쳐 청도대성교회에 안장됐다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

