춘천시·한림대, 교사 대상 Great Books 첫 해외연수

8~17일 아나폴리스시 세인트존스대학서

튜터 양성 과정 4명 선발 세미나·튜토리얼 현장 연수

RISE 기반 '춘천형 Great Books' 운영 역량 강화

강원도 춘천시(시장 육동한)와 한림대(총장 최양희)가 Great Books 튜터 양성 과정의 일환으로 미국 세인트존스대학 현지에 지역 교사들을 파견해 연수를 실시한다. 이번 연수는 춘천시가 Great Books 프로그램을 도입한 이후 처음으로 추진하는 세인트존스대학 현지 연수로 한림대 RISE 본부 주관 아래 진행된다.

춘천시청 전경.

연수는 8일부터 17일까지 10일간 춘천 지역 교사 4명이 참여한다. 연수 대상자는 지난해 하반기 운영된 Great Books 튜터 양성 교육 특강 참여자 가운데 우수 교육생으로 선발됐다.

참가 교사들은 세인트존스대학의 정규 수업에 참관하고 세미나, 튜토리얼을 직접 참관하며 토론 중심 교육 모델을 집중적으로 관찰한다. 유클리드 기하학을 다루는 수학 수업을 비롯해 문학·과학·역사·음악 등 다양한 분야의 Great Books 세미나와 대학원 튜토리얼에 참여해 질문 설계 방식과 비지시적 토론 운영 구조를 분석할 예정이다.

또 세인트존스대학 현지 튜터들과 간담회를 통해 세인트존스대학의 교육 철학과 세미나 운영 전략을 공유하고 한국 교육 현장에의 적용 가능성에 대해서도 의견을 나눈다.

시는 전문 튜터 양성을 위해 이번 연수 외에도 올해 5~6월 세인트존스대학 튜터의 춘천시 파견과 7월 교사·고등학생 대상 세인트존스대학 여름 아카데미 연수를 계획하고 있다. 세인트존스대학과 직접 교류하며 Great Books 교육의 본질과 철학을 이해하고 지역 교육 현장에서 Great Books 프로그램을 적용할 기반을 구축하기 위함이다.

춘천시는 Great Books 프로그램을 지역 대표 교육 모델로 만들기 위해 우수한 전문 튜터 양성을 최우선 목표로 하고 있다. 지난 2024년부터 교사 대상 튜터 양성 세미나를 운영하고 있으며 지난해부터 춘천시의 제안으로 한림대가 춘천형 Great Books 교육과정 기획 및 운영과 튜터 양성 자격증 과정 개발 등의 역할을 맡게 될 Great Books 교육센터를 설치해 운영 중이다.





시 관계자는 "이번 연수는 Great Books 튜터 양성의 새로운 출발점이 될 것"이라며 "연수를 추진한 한림대 RISE 본부에 감사드리며 춘천이 Great Books 프로그램을 통해 '생각하는 교육도시'로 나아갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

