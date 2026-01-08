시민들이 먼저 움직였다…광주전남특별시 시민추진위 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치권 논의 속도 내자 시민 추진위 출범

특별시 추진 힘 싣고 서명·공론화 나서

광주·전남 행정통합 논의가 정치권을 중심으로 속도를 내는 가운데, 광주 지역 시민들이 시도 통합을 지지하는 시민 추진 기구를 공식 출범시켰다.

광주전남특별시추진위원회(상임대표 오승용)는 8일 오전 광주광역시의회에서 출범식을 열고, 광주·전남 행정통합을 통한 '광주전남특별시' 출범 추진에 본격 나선다고 밝혔다. 이날 행사에는 시민단체 관계자와 시민 등 100여 명이 참석했다.

8일 오전 광주광역시의회에서 열린 ‘광주·전남 행정통합을 위한 광주전남특별시 추진위원회 긴급 성명 발표’에서 오승용 상임대표가 성명을 발표하고 있다. 송보현 기자

추진위는 출범식에 맞춰 발표한 성명에서 "산업 침체와 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 광주·전남 행정통합은 더 미룰 수 없는 과제"라며 "행정통합을 통해 초광역 경제공동체로 전환하고 새로운 발전의 기회를 만들어야 한다"고 밝혔다.

이어 청년 유출과 산업단지 경쟁력 약화, 소상공인 경영난 심화 등 지역이 복합적인 위기에 처해 있다고 진단하며, "행정구역 칸막이가 만든 중복 투자와 내부 경쟁을 끊지 않고서는 지역의 미래를 담보할 수 없다"고 주장했다.

추진위는 광주와 전남이 통합될 경우 인구 320만 명, 지역내총생산(GRDP) 150조 원 규모의 광역 경제권이 형성돼 부울경, 대구·경북 메가시티와 대등한 경쟁이 가능해질 것으로 내다봤다. 아울러 관련 특별법 제정을 통해 지방교부세율 상향과 국가균형특별회계 별도 계정 신설 등을 추진하면 재정 자율성도 확대될 수 있다고 강조했다.

추진위는 앞으로 광주·전남 행정통합 특별법의 신속한 제정을 촉구하는 범 시·도민 서명운동을 벌이고, 비전 설명회와 정책 토론회를 통해 통합 필요성에 대한 공감대를 확산해 나갈 계획이다.





정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)은 "효율적인 예산 집행과 침체한 지역 경제의 도약을 위해 행정통합은 반드시 이뤄져야 한다"며 "정치적 셈법으로 통합 논의가 지연돼서는 안 된다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

