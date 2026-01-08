BMW코리아, 인천공항과 드라이빙 센터 운영 재계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2029년까지 운영 연장

추후 조건 충족 시 최대 10년 연장 가능

BMW그룹코리아가 인천국제공항공사와 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 대한 운영 계약을 새롭게 체결했다고 8일 밝혔다.

BMW그룹코리아는 인천국제공항공사가 진행한 신규 운영자 선정 절차를 통해, 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터의 운영을 연장하게 됐다. 임대 기간은 2026년 1월부터 2029년 12월까지 4년이며, 추후 조건 충족 시 최대 10년까지 연장이 가능하다.

2014년 7월 개관한 BMW 드라이빙 센터는 트랙과 고객 체험 시설을 한 곳에 갖춘 자동차 복합문화공간이다. 아시아 최초이자 독일·미국에 이어 세 번째로 조성된 BMW 그룹 드라이빙 센터다. 초기 투자비 770억원에 추가 투자를 더해 총 950억원이 투입됐으며, 전체 면적은 축구장 약 43개 규모인 30만5359㎡에 달한다.

국제자동차연맹(FIA) 규정을 충족하는 드라이빙 트랙과 차량 전시관, 식음료 시설, 친환경 체육공원 등이 조성되어 있으며, 이를 기반으로 다양한 고객 체험 프로그램을 운영하고 있다. 세분화된 드라이빙 프로그램과 전문 인스트럭터의 체계적인 교육을 통해 방문객들이 안전한 환경에서 주행 기술을 익히고 BMW가 지향하는 '운전의 즐거움'을 경험할 수 있도록 구성됐다.

지난해 12월 기준 BMW 드라이빙 센터 누적 방문객은 약 180만명에 이르며, 이 중 드라이빙 프로그램 참여 고객도 28만명을 넘어섰다. 프로그램에 투입된 차량은 총 1533대로, 누적 주행거리는 지구를 약 225바퀴 도는 거리와 맞먹는 900만8262㎞에 달한다.





BMW그룹코리아 관계자는 "BMW 드라이빙 센터는 앞으로도 국내 자동차 문화 발전과 고객 브랜드 경험 혁신을 위한 핵심 거점으로서 역할을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

영종도 BMW 드라이빙 센터. BMW그룹코리아 제공

