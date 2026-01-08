"해외송금도 택배처럼 실시간으로" 토스뱅크, 해외송금 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토스뱅크는 '보내면 보이는 해외송금'이라는 슬로건과 함께 해외 송금 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다.

고객들은 송금이 이뤄지는 전 과정에서 거래 진행 상황을 확인할 수 있으며 수취인은 송금인이 보낸 금액 그대로 수령한다.

송금은 전 세계 30개국의 '해외 은행'이라면 어디든지 가능하다. 가능한 통화는 USD·EUR·CAD·GBP·AUD·SGD· HKD 등 7종이다.

토스뱅크는 송금한 금액이 수취인에게 전달되는 과정을 투명하게 공개한다. 시중에서 이뤄지는 해외 송금이 수취 은행까지만 추적이 가능했다면 토스뱅크는 보내는 순간부터 수취인의 계좌에 입금되기까지 거래 과정을 투명하게 추적할 수 있게 했다. 송금도 택배처럼 실시간 확인이 가능해진 것이다.

해외 송금은 국내 계좌이체와 달리, 국가 간 자금 이동을 위해 수취인의 해외 계좌와 거주지 주소 등을 상세히 기재해야 한다. 토스뱅크는 '해외 주소 자동 완성 서비스'를 제공해 수취인이 직접 정보를 입력하는 부담을 덜고 오입력의 발생 가능성도 낮췄다.

송금은 실시간으로 이뤄진다. EUR·SGD·GBP·HKD 등 주요 통화는 1시간 이내 송금이 완료된다. USD와 CAD, AUD 등도 최대 24시간(영업일 기준 1~2일) 이내 수취인에게 전달되며 기존의 송금 시스템의 한계를 대폭 개선했다.

수수료도 개선했다. 그동안의 해외 송금은 중개 은행을 거치며 원금에서 수수료가 차감되는 경우가 대부분이었다. 이 때문에 학비나 정확한 계약금을 보내야 하는 고객들은 더 많은 금액을 환전하거나 추가 송금을 해야 하는 번거로움이 많았다. 토스뱅크는 중개 은행의 개입을 없애 고객이 보낸 금액 그대로 전달될 수 있는 구조를 설계했다. 수수료는 건당 3900원으로 저렴하다.

토스뱅크에서 해외계좌로 송금을 보낼 땐 고객들은 미리 환전해둔 외화를 토스뱅크 외화통장에서 곧바로 해외로 보낼 수 있다. 외화통장으로 해외에서 받은 외화는 재환전 과정에서 조건 없는 무료환전 혜택을 받는다.





토스뱅크 관계자는 "해외 송금의 경우 상대적으로 큰 금액을 해외로 보내야 하는 경우가 많아 고객들이 느끼는 불안과 불편이 작지 않았다"며 "해외 송금은 어렵고 느리고 불안한 것이라는 문법을 깨고, 은행으로서 토스뱅크가 갖춘 신뢰와 안정이 고객들에게는 투명성과 편리성의 가치로 완성될 것"이라고 밝혔다.





